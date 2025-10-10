Assemblea pubblica con i commercianti sul cantiere del centro storico di Montespertoli

Procede a buon ritmo il cantiere di riqualificazione del centro storico di Montespertoli. Dopo le ultime lavorazioni alle cosiddette "Quattro Strade", la prossima settimana inizierà la posa delle pietre, un passaggio che segnerà l’ingresso nella fase più significativa dei lavori con gli interventi su via Roma.

Per condividere con i commercianti lo stato di avanzamento dell’intervento, l’Amministrazione Comunale ha organizzato un’assemblea pubblica che si terrà mercoledì 15 ottobre alle ore 14.30 nella Sala del Consiglio comunale.

Durante l’incontro sarà presentato il cronoprogramma aggiornato dei lavori e illustrato un progetto pensato per accompagnare il periodo di cantiere. Sarà inoltre un’occasione per raccogliere proposte e idee di promozione, così da affrontare insieme i prossimi mesi mantenendo vivo, vitale e accogliente il cuore del paese, nonostante i naturali disagi che i lavori comportano.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto, pensato per costruire in modo partecipato il percorso che porterà alla nuova immagine del cuore di Montespertoli.

Al termine dei lavori il Centro Storico di Montespertoli sarà più bello, più vivibile e più attrattivo, collaborare tra amministrazione, commercianti e cittadini in questa fase getterà buoni semi anche per tante iniziative future.

Fonte: Comune di Montespertoli