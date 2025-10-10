Bimba nasce sul divano di casa grazie all’aiuto di un’ostetrica amica della mamma

Una nascita insolita e piena di emozione quella avvenuta nella notte a Pieve a Presciano, piccolo borgo del Valdarno aretino. Intorno alle due, una donna di 34 anni ha dato alla luce la sua seconda figlia sul divano di casa, assistita dall’amica Nubia Fabbri, ostetrica dell’ospedale La Gruccia di Montevarchi, e dal personale del 118.

Avvertiti i primi segnali del parto, i genitori hanno chiamato sia l’ostetrica, residente in un comune vicino, sia i soccorritori della Misericordia Val d’Ambra. Poiché il travaglio era troppo avanzato per raggiungere in tempo l’ospedale, la nascita è avvenuta in casa, con la collaborazione di tutti i sanitari presenti. Mamma e bambina sono state poi trasferite al presidio della Gruccia, dove il personale ha completato le procedure post-parto.

«La bimba è nata pochi minuti dopo il mio arrivo – ha raccontato l’ostetrica Fabbri – un’emozione intensa che non dimenticherò».

La notte è stata particolarmente impegnativa per il punto nascita del Valdarno, dove in poche ore sono venuti alla luce cinque bambini. «Una nottata intensa ma di grande soddisfazione», ha commentato la dottoressa Martina Aldinucci, responsabile della Patologia Ostetrica del presidio. Anche il dottor Filippo Francalanci, direttore dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, ha parlato di un «trend positivo e di un punto nascita sempre più apprezzato nel territorio».