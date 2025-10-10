Camion contro guardrail in Fi-Pi-Li a Montelupo Fiorentino, perde gasolio e strada chiusa

Intervento nella notte dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, per un incidente stradale avvenuto sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione Firenze, all’altezza dell’uscita di Montelupo Fiorentino.

L’allarme è scattato intorno alle 1:15, quando un mezzo pesante ha urtato il guardrail, danneggiando il serbatoio di carburante e provocando la fuoriuscita di gasolio sulla carreggiata.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra per la messa in sicurezza dello scenario e la bonifica dell’area, mentre il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso alla circolazione per consentire le operazioni.

Sul posto anche il personale sanitario per verificare le condizioni di salute del conducente del camion.

Il tratto di strada è stato riaperto intorno alle ore 6 del mattino, attualmente si registrano 5km di coda.

