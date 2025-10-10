Campinoti (Forza Italia) chiude la campagna elettorale: “Necessario cambiare"

Giunti alla conclusione della campagna elettorale, Simone Campinoti – consigliere comunale di Empoli e candidato alle regionali per Forza Italia nel collegio Firenze 3 – tira le somme di un percorso "breve ma intenso" e ribadisce la necessità di un cambiamento fondato su sviluppo, sicurezza e responsabilità:

"Finalmente siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale incredibilmente breve ma follemente intensa, in cui abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare per farci conoscere meglio e far trasparire chi siamo davvero, lottando contro un sistema consolidato sul territorio da oltre 80 anni di monopolio che a nostro avviso non produce più alcun beneficio se non una gestione di potere con vantaggi per pochi e un danno per tutti i cittadini.

È stato incredibile vedere e sentire parlare spudoratamente chi è al comando da anni del territorio e sono responsabili dei problemi di questa regione sotto ogni punto di vista, un crescendo disastroso che ormai tocca ogni aspetto della vita di ciascuno di noi, dalla sanità che in teoria è la migliore del mondo ma poi se hai bisogno di qualcosa urgente devi ricorrere ai privati e pagare altrimenti muori prima, dalle imprese vere ed il lavoro che è stato ammazzato favorendo la proliferazione e la crescita di cooperative alcune ambigue, senza diritti e con stipendi da fame con i quali non ci puoi costruire un futuro e una famiglia, sulla sicurezza rendendo le nostre città pericolose e spesso maleodoranti, con ripercussioni pesanti sul commercio dei centri storici devastati. Per cui Sentire questa gente fare finta di nulla e con il sorriso raccontare soluzione da la conferma di tutti questi problemi, ma in tanti ormai ci si chiede perché non si sono accorti di tutto questo fino adesso e soprattutto perché non hanno affrontato queste cose e almeno provato a risolverle e si svegliano in campagna elettorale?

Noi siamo meno visibili, meno presenti a feste ed eventi, ma siamo gente concreta, che lavora e che affronta da sempre le difficoltà della vita con idee e soluzioni e senza ideologie. Anche noi sbagliamo non siamo perfetti, ma abbiamo l’onestà di ammettere gli errori senza nasconderli e proviamo sempre a rimediare cambiando strategia, per questo arriviamo sempre agli obbiettivi, se qualcosa non va, non cerchiamo di nasconderla accusando tutti di una cattiva percezione.

Per questo speriamo che se le persone oggettivamente riflettano sui tutto questo, e sappiano superare i pregiudizi ideologici ormai assurdi, arrivando alla conclusione che è necessario cambiare questa classe dirigente incapace, specie adesso che questa gente parla di lavoro ma firma un accordo con il M5S per il reddito di cittadinanza, che impoverirà ulteriormente il territorio, noi invece proponiamo meno sussidi ma più sviluppo e sicurezza vera, una strada più difficile che fermarsi al solo apparire, ma che è una solida fondamenta per cambiare questa bellissima regione per dare a tutti un vero futuro degno di essere vissuto, ma soprattutto evitando di diventare come le Maldive, un posto bello per le vacanze ma dove i maldiviani fanno ormai i camerieri perché tutto è stato comprato da stranieri che vivono altrove.

Le chiacchere le lasciamo agli altri, PERCHE NON SIAMO TUTTI UGUALI COME QUALCUNO SOSTIENE COME SCUSA PER NON ANDARE A VOTARE, DI FATTO SOSTENENDO CHI CI HA DANNEGGIATO E ROVINA LA NOSTRA VITA DA ANNI! Buon voto a TUTTI!"

Simone Campinoti, Forza Italia - Consigliere Comunale Empoli, Candidato Consigliere Regionale - Capogruppo Elezioni 2025 – Collegio Firenze 3

