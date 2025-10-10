Cascina, aperte le domande per il bonus Tari

Anche per il 2025 l’amministrazione comunale di Cascina intende erogare contributi economici a integrazione della spesa relativa all’utenza domestica TARI (tassa dei rifiuti), effettivamente pagata nell’anno 2025, destinando a tale intervento la somma complessiva di 60.000 euro. Per questo è stato indetto un avviso pubblico per l’assegnazione dei bonus (consultabile all’albo pretorio del Comune) con la predisposizione della relativa modulistica da compilare per richiedere il contributo. I termini per la presentazione delle domande decorrono dal 9 ottobre 2025 alle 12.00 al 10 novembre 2025. “Un intervento – commentano Paolo Cipolli, assessore all’ambiente, e Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali – che mira ad alleggerire il peso della fiscalità locale, in particolare in un contesto economico ancora complesso, e che si inserisce in un più ampio quadro di politiche sociali orientate alla vicinanza e all’ascolto delle esigenze del territorio”.

Il richiedente in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso (tra cui residenza anagrafica nel Comune di Cascina, attestazione ISEE con validità nell’anno 2025 e inferiore a 18.000 euro, utenza domestica TARI riferita all’abitazione di residenza del nucleo familiare) presenterà formale istanza, relativamente all’intero nucleo familiare, esclusivamente on-line con SPID o CIE o CNS direttamente sul sito del Comune di Cascina (https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php) entro e non oltre il giorno 10 novembre 2025 (termine perentorio). L’accesso con SPID è consentito oltre che dal profilo personale anche con quello di una terza persona delegata. Il presente avviso e il form on-line sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/tariffa-sui-rifiuti-tari. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Sociale e Casa ai recapiti telefonici 050.719175 - 050.719312 - 050.719316 o inviare una e-mail a socialecasa@comune.cascina.pi.it.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa