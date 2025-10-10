Castelfranco di Sotto: installati i nuovi misuratori di portata sull'acquedotto

Si è concluso con gli interventi realizzati nella notte tra lunedì e martedì scorso il programma di installazione dei nuovi misuratori di portata sul territorio comunale di Castelfranco di Sotto, ad opera di Acque. I lavori hanno riguardato l’inserimento degli ultimi due dispositivi, collocati in via dell’Iserone e lungo la Provinciale Francesca Nord, che vanno così a completare un totale di sette punti di monitoraggio distribuiti lungo la rete idrica.

Le operazioni, progettate da Ingegnerie Toscane, si sono svolte in orario notturno per ridurre al minimo i disagi agli utenti. Dopo le attività preparatorie effettuate nelle ore precedenti, alle 23 le squadre tecniche hanno avviato il sezionamento delle condotte principali. In seguito, si è proceduto con l’inserimento dei misuratori e, nelle fasi successive, con le saldature e con le manovre di riapertura della rete. Come da previsioni, il servizio idrico è stato regolarmente ripristinato alle prime luci dell’alba. L’intervento si è svolto senza criticità, grazie alle azioni coordinate di fornitori specializzati che hanno lavorato con precisione e in condizioni delicate.

“L’attività - sottolinea il presidente di Acque, Simone Millozzi - rappresenta un passaggio fondamentale per la modernizzazione della rete idrica locale. I misuratori di portata permettono di rilevare in tempo reale i flussi d’acqua all’interno delle condotte, fornendo dati preziosi per individuare rapidamente eventuali perdite occulte, migliorare il controllo dei consumi e pianificare in maniera più mirata gli interventi di manutenzione. In questo modo, Anche Castelfranco di Sotto potrà contare su un servizio idrico più efficiente e sostenibile, con benefici per la gestione della rete e per i cittadini”. “Mi fa piacere questo intervento di Acque - spiega il sindaco di Castelfranco, Fabio Mini - che va a vantaggio dell'ambiente e della comunità castelfranchese. Certo, ci sono ancora tanti interventi da fare, ma vedo che la

società di gestione ci pone attenzione e quindi siamo ottimisti che i servizi erogati in futuro siano sempre più accurati”.

L’installazione dei misuratori rientra nel progetto Digital4Zero, portato avanti in diversi comuni del territorio e sviluppato con il sostegno dei fondi PNRR, che mira a digitalizzare e rendere più resilienti le infrastrutture idriche. Il completamento di questo programma segnerà un passo avanti importante per l’intero territorio: la rete sarà monitorata con maggiore capillarità e sarà possibile intervenire con tempestività laddove si registrino anomalie o sprechi.

Fonte: Acque SpA

