Castelfranco di Sotto: installati i nuovi misuratori di portata sull'acquedotto

Attualità Castelfranco di Sotto
Condividi su:
Leggi su mobile

Svolti in notturna gli ultimi interventi per monitorare in modo puntuale il funzionamento dell’acquedotto. Lavori co-finanziati dal PNRR

Si è concluso con gli interventi realizzati nella notte tra lunedì e martedì scorso il programma di installazione dei nuovi misuratori di portata sul territorio comunale di Castelfranco di Sotto, ad opera di Acque. I lavori hanno riguardato l’inserimento degli ultimi due dispositivi, collocati in via dell’Iserone e lungo la Provinciale Francesca Nord, che vanno così a completare un totale di sette punti di monitoraggio distribuiti lungo la rete idrica.

Le operazioni, progettate da Ingegnerie Toscane, si sono svolte in orario notturno per ridurre al minimo i disagi agli utenti. Dopo le attività preparatorie effettuate nelle ore precedenti, alle 23 le squadre tecniche hanno avviato il sezionamento delle condotte principali. In seguito, si è proceduto con l’inserimento dei misuratori e, nelle fasi successive, con le saldature e con le manovre di riapertura della rete. Come da previsioni, il servizio idrico è stato regolarmente ripristinato alle prime luci dell’alba. L’intervento si è svolto senza criticità, grazie alle azioni coordinate di fornitori specializzati che hanno lavorato con precisione e in condizioni delicate.

Castelfranco-nuovi-misuratori-portata-acquedotto (1)

Castelfranco-nuovi-misuratori-portata-acquedotto (2)

Castelfranco-nuovi-misuratori-portata-acquedotto (3)

Castelfranco-nuovi-misuratori-portata-acquedotto (4)

L’attività - sottolinea il presidente di Acque, Simone Millozzi - rappresenta un passaggio fondamentale per la modernizzazione della rete idrica locale. I misuratori di portata  permettono di rilevare in tempo reale i flussi d’acqua all’interno delle condotte, fornendo dati preziosi per individuare rapidamente eventuali perdite occulte, migliorare il controllo dei consumi e pianificare in maniera più mirata gli interventi di manutenzione. In questo modo, Anche Castelfranco di Sotto potrà contare su un servizio idrico più efficiente e sostenibile, con benefici per la gestione della rete e per i cittadini”. “Mi fa piacere questo intervento di Acque - spiega il sindaco di Castelfranco, Fabio Mini - che va a vantaggio dell'ambiente e della comunità castelfranchese. Certo, ci sono ancora tanti interventi da fare, ma vedo che la
società di gestione ci pone attenzione e quindi siamo ottimisti che i servizi erogati in futuro siano sempre più accurati”.

L’installazione dei misuratori rientra nel progetto Digital4Zero, portato avanti in diversi comuni  del territorio e sviluppato con il sostegno dei fondi PNRR, che mira a digitalizzare e rendere più resilienti le infrastrutture idriche. Il completamento di questo programma segnerà un passo avanti importante per l’intero territorio: la rete sarà monitorata con maggiore capillarità e sarà possibile intervenire con tempestività laddove si registrino anomalie o sprechi.

Fonte: Acque SpA

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Attualità
9 Ottobre 2025

La conceria torna sui banchi di scuola: riparte "Amici per la Pelle"

Torna Amici per la Pelle, uno degli appuntamenti più attesi nelle scuole del distretto, e il progetto didattico che in circa quindici anni, dalla sua nascita ad oggi, ha sensibilizzato [...]

Pontedera
Cronaca
8 Ottobre 2025

Veicolo in avaria, traffico bloccato sulla Fi-Pi-Li tra Pontedera e Pisa

Mattinata di disagi in Fi-Pi-Li a causa di un veicolo in avaria tra Pontedera Est e il bivio della Fi-Pi-Li Pisa-Livorno in direzione Mare. Intorno alle ore 8 si erano [...]

Castelfranco di Sotto
Attualità
2 Ottobre 2025

Interruzione idrica nel comune di Castelfranco di Sotto

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfranco di Sotto, dalle ore 22.30 di lunedì 6 alle 6.30 di martedì 7 ottobre, si renderà necessario sospendere in [...]



Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina