Colto in flagrante mentre rovistava in un’auto: fermato 43enne a Firenze

Un 43enne di nazionalità straniera è stato arrestato martedì sera dalla Polizia di Stato mentre cercava di rubare all’interno di un’auto in viale Belfiore a Firenze.

A dare l’allarme è stato un passante che ha visto l’uomo infrangere il vetro dell’auto e rovistare al suo interno. Ha seguito i movimenti del sospetto e ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata.

Gli agenti hanno intercettato l’uomo all’incrocio con via Guido Monaco. Alla vista della polizia, il 43enne ha cercato di allontanarsi, ma è stato subito bloccato. Tra gli oggetti recuperati anche un paio di occhiali, restituiti al proprietario dell’auto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in Questura e processato con rito direttissimo.