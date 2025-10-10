Corso gratuito per tecnico del settore moda a Empoli, open day all'Hub di Pellemoda

Vuoi diventare un esperto dello sviluppo del prodotto moda? Fashion Forward – Crafting Tomorrow’s Icons in Leather è il corso che fa per te, dove imparerai a costruire collezioni per il mondo del lusso: modellistica, prototipia, sviluppo prodotto e creatività applicata. Tutto ciò che le aziende e le imprese del settore cercano, in un solo corso, totalmente gratuito!

Progettato da MITA, in collaborazione con Pellemoda e con il supporto di Ralph Lauren, il corso sarà presentato in un open day in programma lunedì 13 ottobre dalle 15 alle 17 presso l’Hub di Pellemoda (via VIII Marzo, 14 - Empoli). Non è necessaria la prenotazione, la partecipazione è libera e gratuita. Verrà effettuato un giro in azienda e a seguire sarà illustrato il corso, aperto a 25 giovani, di ambo i sessi con età compresa tra 18 e 35 anni.

IL CORSO FASHION FORWARD - Il corso verrà svolto a Empoli nell'arco di due anni, con uno stage in azienda di 800 ore.

Possono candidarsi tutti i soggetti in possesso un diploma di scuola secondaria superiore o che hanno frequentato un percorso quadriennale di istruzione e formazione tecnica professionale (IeFP) integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS della durata di 1 anno.

COSA SI IMPARA E QUALI SBOCCHI PROFESSIONALI AVRAI - Al termine del corso verrà rilasciato un diploma di specializzazione da tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda. Sarai in grado di avere le conoscenze e le competenze richieste dalle aziende del lusso per specializzarti nella produzione di capi in pelle. Attraverso questo corso scoprirai i segreti del design e dello sviluppo di prodotti in pelle, supportando il processo creativo con una competenza approfondita nella modellistica e nella prototipia. Insomma, potrai lavorare per aziende di abbigliamento, laboratori digitali e di progettazione, medie e grandi imprese e nel settore lusso.

INFO - Tutte le informazioni sono raggiungibili a questo link: https://mitacademy.it/corso/fashion-forward-crafting-tomorrows-icons-in-leather-fashion-product-and-development-clothing-and-accessoriesacronimo-far/

