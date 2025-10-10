Erasmus Day 2025, a Fucecchio un Workshop dedicato all’artigianato

In occasione degli Erasmus Days 2025 Fondazione Toscana Sostenibile in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Fucecchio organizza un Workshop dedicato all’artigianato come motore dell’autonomia culturale e sostegno alla vita attiva.
L’evento, gratuito ed aperto al pubblico, si colloca all’interno di un progetto Erasmus+, promosso dall’ Associazione delle donne e delle ragazze contadine di Bohinj (Slovenia) e in cui Fondazione Toscana Sostenibile svolge il ruolo di hosting partner per l’Italia.
Durante l’evento, che si svolgerà mercoledì 15 Ottobre dalle ore 9:00 alle ore 11:00 in Piazza Montanelli a Fucecchio (FI) i discenti sloveni illustreranno il progetto e svolgeranno alcune attività in tandem con l’Associazione Pro-Loco di Fucecchio dedicate all’arte dell’Infiorata, quale parte del loro programma di scambio culturale e rispondendo alle eventuali domande del pubblico. I volontari di FTS presenti come supporto forniranno inoltre informazioni, in italiano ed inglese, sul programma Erasmus+
<< Indietro