Finisce fuori strada con la moto nel Pisano, muore 55enne tedesco

Tragedia questa mattina lungo la statale 206, dove un motociclista di 55 anni, di nazionalità tedesca, è morto dopo essere finito fuori strada con la sua moto.

L’uomo viaggiava insieme a due connazionali quando avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore. Soccorso dal personale del 118, è stato rianimato sul posto e trasferito d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo l’arrivo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Cascina per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.