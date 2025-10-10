Fucecchio si prepara alla fiera: tra ottobre e novembre luna park, cibo e musica

Novembre a Fucecchio storicamente significa fiera, l’appuntamento atteso da giovani e meno giovani che anima l’autunno a cavallo di ottobre e novembre con divertimento, cibo e musica. La Fiera di Fucecchio nasce nel '900 come fiera del bestiame, quando centinaia di persone arrivavano da tutta la Toscana per acquistare e vendere animali, nel corso degli anni si è trasformata in fiera delle merci, fino ad arrivare ai giorni nostri. Il luna park in piazza Moro – location storica per le giostre in città – rispetterà l’apertura completa dal 31 ottobre al 9 novembre ma la giunta comunale ha stabilito anche delle date per la cosiddetta pre-apertura: dal 22 ottobre al 26 ottobre.

Una novità da registrare: i caravan degli esercenti troveranno spazio nella zona di Ponte a Cappiano, tra via Molise e via Abruzzo. I punti ristoro dedicati al food, invece, potranno avviare il periodo di attività in concomitanza col luna park dal 26 ottobre.

La presenza del luna park annuale comporterà anche delle modifiche alla viabilità, che sono le seguenti: l'istituzione temporanea del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta in piazza Moro, dalle 13.30 del 15 ottobre alle 23.59 del 10 novembre; l'istituzione, dal 15 ottobre al 10 novembre, di un'area sosta all'interno della Buca del Palio (con due stalli riservati ai veicoli in servizio delle persone invalide); l'istituzione del divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta e di circolazione dei veicoli dal 13 ottobre al 28 novembre nelle aree delimitate da apposita segnaletica in via Abruzzo e via Molise (eccetto i veicoli autorizzati dall'ente comunale).

