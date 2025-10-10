Furto su auto in piazza della stazione a Pisa: arrestati due uomini

Due uomini di 43 e 20 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa per furto aggravato in concorso. L’intervento è avvenuto nella serata del 5 ottobre in piazza della Stazione, area compresa nella cosiddetta “Zona Rossa” della città.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni turisti che hanno chiesto aiuto dopo essere stati derubati all’interno della loro auto. I militari, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a rintracciare i due sospetti e a trovarli in possesso della refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, i due arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale cittadina, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.