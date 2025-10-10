Galletti: "M5S e Legambiente, netta convergenza sulle priorità ambientali per la Toscana"

Politica e Opinioni Toscana
Irene Galletti

Irene Galletti, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, ha risposto al presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza per sottolineare che le proposte contenute in “Scenario Toscana 2030” trovano una forte consonanza con i 23 punti programmatici del M5S«Serve un cambio di rotta deciso – dichiara Galletti – le nostre proposte vanno nella stessa direzione indicata da Legambiente. La Toscana può diventare un modello di sostenibilità, legalità e innovazione ambientale» Entrambe le visioni puntano su conversione ecologica, tutela del territorio e giustizia ambientale, chiedendo una svolta radicale nella gestione del territorio, dell’energia e delle grandi opere.

Totale sintonia anche sui temi concreti: difesa della Legge Urbanistica Regionale 65/2014, stop al consumo di suolono all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola, sì alla creazione del Parco della Piana e alla valorizzazione delle ferrovie esistenti. Comune anche la visione sulla transizione energetica, centrata sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, sul modello “Zero Waste” e sulla tutela integrale delle Apuane«Le proposte di Legambiente confermano che la nostra visione per la Toscana è solida e condivisa – conclude Galletti – Il Movimento 5 Stelle vuole costruire un nuovo modello di sviluppo capace di unire sostenibilità, equità sociale e buona amministrazione».

