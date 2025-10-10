Il Ministro Locatelli a Empoli incontra Cordone (Lega): "Serve un CPR per la sicurezza, priorità a disabilità e sanità"

Il candidato della Lega Toscana Salvini – Popolo della Famiglia nel collegio Firenze 3 Empolese Valdelsa, Marco Cordone, ha illustrato i punti principali del suo programma in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre.

"Mi candido per portare un contributo di esperienza maturato in vent’anni da consigliere comunale e provinciale – ha dichiarato Cordone – credendo nelle potenzialità dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, territori ricchi di imprese e tradizioni".

Durante un incontro informale a Empoli con il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, Cordone ha ribadito il proprio impegno "a sostegno dei più deboli" e la necessità di "un Centro per i rimpatri per gli immigrati irregolari che hanno commesso reati”, definendolo “uno strumento utile anche per contrastare la piaga della droga e dello spaccio, che affligge zone come Fucecchio ed Empoli". All'incontro con il Ministro era presente anche Rolando Terreni, responsabile del Centro diurno Cerbaiola di Empoli.

Sul fronte sanitario, Cordone ha criticato le disparità di trattamento tra cittadini e stranieri: "Non è giusto che un cittadino toscano debba attendere mesi per un esame mentre un irregolare riceve subito assistenza gratuita. La sanità deve tornare a garantire priorità ai nostri cittadini".

Il candidato ha infine richiamato l’attenzione sui piccoli comuni come Gambassi Terme e Montaione, "perle del territorio” che meritano sostegno, citando anche la sua opposizione all’accorpamento dell’Istituto comprensivo Gonnelli.

