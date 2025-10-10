Il prof. Alberto Di Minin è il nuovo Preside della Classe accademica di Scienze Sociali

Scuola e Università Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Alberto Di Mininprofessore ordinario di Economia e gestione delle imprese, è il nuovo preside della Classe accademica di Scienze Sociali. Di Minin succede alla professoressa Anna Loretoni e resterà in carica per il triennio 2025-2028. Al nuovo preside sono giunti gli auguri di buon lavoro e le felicitazioni per l’incarico da parte del Rettore Nicola Vitiello e dell’intera comunità della Scuola.

“L’attività della Classe di Scienze Sociali deve essere un laboratorio per stimolare e mobilitare i talenti delle nostre allieve e dei nostri allievi. Viviamo tempi complessi caratterizzati da grandi cambiamenti: il nostro compito non è solo trasmettere conoscenze, ma educare a pensare, con responsabilità e spirito critico, trasferendo alla società persone pronte a fare la differenza” commenta Alberto Di Minin.

 

La composizione della Classe accademica di Scienze Sociali

La Classe accademica di Scienze Sociali della Scuola Superiore Sant’Anna è attualmente composta da 32 professoresse e professori ordinari, 27 professoresse e professori associati, 34 ricercatrici e ricercatori. Il numero delle Allieve e degli Allievi iscritti alle aree disciplinari di Scienze Economiche, Scienze Politiche, Scienze Giuridiche e Scienze dei Dati è pari a 167.

 

Open Innovation e nuovi modelli di business 

Alberto Di Minin, ex Allievo della Scuola Sant’Anna in Economia, ha conseguito il Master al Georgia Institute of Technology di Atlanta e il dottorato presso la University of California, Berkeley. È poi tornato alla Scuola come Ricercatore, fino a diventare nel 2019 Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese. Si occupa di management dell’innovazione, ha ricoperto ruoli istituzionali presso il Ministero dell’Università, la Commissione Europea e l’OCSE.

I principali campi di ricerca di Di Minin riguardano la gestione dell’innovazione e i nuovi modelli di business. In particolare, si occupa di vari aspetti della gestione dell’open innovation. Attualmente collabora con il National Biodiversity Future Center ed è Editor in Chief di R&D Management Journal.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna

Notizie correlate

Pisa
Scuola e Università
9 Ottobre 2025

Il professor Alessio Micheli dell'Università di Pisa eletto presidente della European Neural Network Society

Il professor Alessio Micheli, ordinario di Informatica all’Università di Pisa, è stato eletto presidente della European Neural Network Society (ENNS), la principale società scientifica europea dedicata allo studio e allo [...]

Pisa
Attualità
8 Ottobre 2025

Conto alla rovescia per Internet Festival 2025: 15esima edizione tra passato e futuro

Ancora una volta, all’Internet Festival di Pisa, musica, cinema e libri sono preziosi compagni di viaggio di un racconto che quest’anno ha scelto di esplorare le frontiere dell’identità. Un palinsesto [...]

Toscana
Attualità
8 Ottobre 2025

Dai papiri carbonizzati nuovi dettagli su Zenone, fondatore dello Stoicismo

Una recente analisi scientifica condotta sui papiri carbonizzati di Ercolano, conservati nella Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, ha portato alla luce alcune testimonianze sulla figura di Zenone di [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina