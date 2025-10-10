Imbrattata nella notte la sede di Fratelli d’Italia a Firenze

La sede di Fratelli d’Italia in piazza Oberdan è stata imbrattata nella notte con scritte offensive e simboli anarchici.

Sulla saracinesca sono comparsi insulti come “Fasci m... via” e la sigla “1312”, insieme a una “A” cerchiata, mentre sul marciapiede e sul muro accanto all’ingresso sono state tracciate altre scritte, tra cui “appesi” e “tornate a casa”.

L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per risalire agli autori.

“Ancora un vile atto di vandalismo contro la sede di Fratelli d’Italia a Firenze, imbrattata con scritte offensive e insulti. Un gesto tanto codardo quanto inutile, che conferma come chi non ha argomenti né idee scelga la violenza e l’intimidazione come unico linguaggio possibile. Evidentemente, quando si è a corto di contenuti, si ricorre ai muri e alle bombolette: ma la Toscana e Firenze sanno distinguere bene tra chi semina odio e chi ogni giorno lavora per costruire. Siamo certi che domenica e lunedì i toscani risponderanno anche a questi atti con il voto, premiando chi rappresenta la serietà, la legalità e la libertà democratica”. Lo dichiara il senatore Michele Barcaiuolo, commissario di Fratelli d’Italia per la città di Firenze.

