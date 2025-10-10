Mazzeo (PD): "Investire nei piccoli borghi per rilanciare la nostra idea di Toscana diffusa"

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

“Ho iniziato la mia campagna elettorale a Pomarance, parlando di geotermia e di rilancio delle aree interne. E la chiudo a Casale Marittimo, uno dei comuni più piccoli della provincia di Pisa, uno dei più lontani dal capoluogo, ma non per questo meno importante e centrale nella nostra idea di Toscana diffusa”.

Così Antonio Mazzeo, candidato per il Partito Democratico nel collegio di Pisa, nell'iniziativa di chiusura a Casale Marittimo insieme a Catia Sparapani e Lorenzo Guerini.

“La Toscana è ovunque bella e in questa legislatura, da presidente del Consiglio regionale, ho cercato di rappresentare e dare voce anche alle aree che spesso faticano a farsi sentire. Ma l’idea di Toscana che abbiamo e che intendiamo rilanciare e rafforzare è quella in cui nessuno viene lasciato indietro, quella in cui la bellezza e chi la custodisce vengono valorizzati. Insomma, le aree a rischio spopolamento vanno sostenute con politiche pubbliche robuste, proprio secondo il modello che porteremo avanti. Nella mia idea di Toscana, una bimba che nasce a Casale Marittimo deve avere gli stessi diritti, servizi e opportunità di un bimbo che nasce a Firenze, Stoccolma o Berlino”.

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
10 Ottobre 2025

Sguanci lascia Italia Viva e passa a Forza Italia: "Inconcepibile l’alleanza con M5s e Avs"

Maurizio Sguanci, consigliere regionale uscente di Italia Viva, ha annunciato il suo passaggio a Forza Italia, ufficializzato insieme al segretario regionale azzurro Marco Stella, capolista nel collegio di Firenze 1. [...]

Toscana
Politica e Opinioni
10 Ottobre 2025

Bundu, Giani e Tomasi: chi sono i candidati alla presidenza della Regione Toscana

Domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 in Toscana sono i giorni delle elezioni regionali: cittadini e cittadine sono chiamati alle urne per eleggere il presidente e i consiglieri regionali. [...]

Toscana
Politica e Opinioni
10 Ottobre 2025

Regionali, Toscana Rossa: "Noi unica coalizione con un programma elettorale"

"Siamo l'unica coalizione che ha un programma di coalizione, che alleghiamo nella versione sintetica. Questo perché siamo l'unica realtà politica che ha un accordo ampio e condiviso sulla visione di [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina