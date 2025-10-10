Mazzeo (PD): "Investire nei piccoli borghi per rilanciare la nostra idea di Toscana diffusa"

“Ho iniziato la mia campagna elettorale a Pomarance, parlando di geotermia e di rilancio delle aree interne. E la chiudo a Casale Marittimo, uno dei comuni più piccoli della provincia di Pisa, uno dei più lontani dal capoluogo, ma non per questo meno importante e centrale nella nostra idea di Toscana diffusa”.

Così Antonio Mazzeo, candidato per il Partito Democratico nel collegio di Pisa, nell'iniziativa di chiusura a Casale Marittimo insieme a Catia Sparapani e Lorenzo Guerini.

“La Toscana è ovunque bella e in questa legislatura, da presidente del Consiglio regionale, ho cercato di rappresentare e dare voce anche alle aree che spesso faticano a farsi sentire. Ma l’idea di Toscana che abbiamo e che intendiamo rilanciare e rafforzare è quella in cui nessuno viene lasciato indietro, quella in cui la bellezza e chi la custodisce vengono valorizzati. Insomma, le aree a rischio spopolamento vanno sostenute con politiche pubbliche robuste, proprio secondo il modello che porteremo avanti. Nella mia idea di Toscana, una bimba che nasce a Casale Marittimo deve avere gli stessi diritti, servizi e opportunità di un bimbo che nasce a Firenze, Stoccolma o Berlino”.

Notizie correlate