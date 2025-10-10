Mechetti Srl sul podio nazionale: Lorenzo Cabras premiato miglior venditore SEAT d'Italia

Ancora una volta Mechetti Srl si distingue nel panorama automobilistico nazionale: durante il Dealer Meeting SEAT 2025, svoltosi all’Allianz Cloud di Milano, il consulente Lorenzo Cabras è stato premiato come Miglior Venditore SEAT d’Italia, portando sul podio il nome di Piemme Auto, parte del gruppo Mechetti.

"Questo premio è il frutto di un lavoro di squadra che nasce da valori solidi e da un impegno quotidiano verso l’eccellenza" commenta Massimiliano Mechetti, titolare Mechetti Srl. "Siamo orgogliosi di Lorenzo e di tutto il nostro team, che rappresentano al meglio la filosofia con cui affrontiamo ogni giorno questo mestiere: serietà, coerenza e passione per le persone prima ancora che per le auto".

Oltre al prestigioso riconoscimento individuale, Piemme Auto si è classificata tra le prime tre concessionarie SEAT d’Italia per performance complessive. Per il gruppo Mechetti, che nelle sedi a Empoli, Lucca e Pistoia rappresenta in Toscana i marchi CUPRA, SEAT e Škoda, si tratta di "un ulteriore nuovo traguardo che testimonia la forza di un’azienda in continua crescita, capace di unire risultati concreti e visione a lungo termine".

