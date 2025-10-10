Nasce 'Informabandi': a Montaione e Gambassi un nuovo servizio per cittadini, imprese ed enti del territorio

I Comuni di Montaione e Gambassi Terme attivano congiuntamente Informabandi, un servizio innovativo di informazione e supporto per l’accesso a bandi regionali, nazionali ed europei.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere più accessibili le opportunità di finanziamento e accompagnare cittadini, imprese, associazioni lungo tutto il percorso: dall’individuazione del bando fino alla presentazione della domanda.

Il servizio sarà gestito in collaborazione con un team multidisciplinare che vanta un’esperienza pluriennale nella progettazione e gestione di contributi pubblici.

Gli sportelli saranno attivi in presenza, a settimane alterne, presso i due Comuni. Ogni utente potrà fissare un appuntamento personalizzato per ricevere:

● informazioni aggiornate sui bandi aperti,

● analisi delle opportunità più idonee,

● affiancamento tecnico nella predisposizione delle domande.

Il servizio verrà promosso attraverso le pagine istituzionali web e social dei Comuni e tramite un piano di comunicazione coordinato.

«Con Informabandi vogliamo offrire uno strumento concreto a sostegno della nostra comunità» – dichiarano i Sindaci di Montaione e Gambassi Terme – «Un servizio utile per imprese, associazioni e cittadini, capace di generare nuove risorse per il territorio».

L’attivazione è prevista dal 6 novembre 2025 a Montaione e proseguirà fino a dicembre 2026. Gli incontri si svolgeranno nelle due sedi dei municipi, con consulenza settimanale ogni giovedì in alternanza tra Montaione e Gambassi Terme e un monitoraggio costante delle opportunità di finanziamento.

Gli interessati potranno rivolgersi agli sportelli (con orario dalle 10 alle 17) preferibilmente previo appuntamento da prendere attraverso gli appositi indirizzi di posta elettronica, cui ci si può rivolgere anche per informazioni: informabandi@comune.montaione.fi.it informabandi@comune.gambassi-terme.fi.it

o al numero (solo messaggi WhatsApp) +39 388 8776000

Fonte: Ufficio Stampa