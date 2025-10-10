'Nidi Gratis' per 125 bambini a Montelupo Fiorentino grazie al contributo della Regione

- 13 lo spazio gioco comunale Marcondiro,
- i restanti sono iscritti ai nidi privati accreditati presenti sul territorio comunale.
Per l’anno educativo 2025/2026, al Comune di Montelupo Fiorentino è stato destinato un finanziamento complessivo di 324.085,26 euro.
Un sostegno significativo che consente di abbattere la quota di retta eccedente il Bonus Nido INPS, riducendo concretamente i costi a carico delle famiglie e promuovendo la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.
Un’importante novità di questa edizione riguarda l’aumento della soglia ISEE, che è stata innalzata a 40.000 euro (rispetto ai 35.000 euro dello scorso anno), ampliando così la platea dei beneficiari.
La misura “Nidi Gratis” è promossa e finanziata dalla Regione Toscana grazie al Programma regionale (Pr) del Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, in particolare con le risorse assegnate alla priorità 3 “Inclusione sociale” e alla priorità 1 “Occupazione” del programma. L’iniziativa rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.
