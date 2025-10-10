'Pasolini e non basta': convegno alla Villa Medicea di Cerreto Guidi

L'Anpi Circolo di Cerreto Guidi organizza insieme alle Ville e residenze Monumentali fiorentine, l'Arci e la Coop di Cerreto Guidi, un convegno sulla figura di Pier Paolo Pasolini con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi.

Il convegno, dal titolo 'Pasoloni e non basta',presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi sabato 11 ottobre alle ore 16.

Parlare di un intellettuale come Pier Paolo Pasolini non è facile, si tratta di un uomo complesso, di un artista che si è speso in molteplici attività e su tanti temi: poeta, scrittore, giornalista, regista.

Per l''occasione verrà presentato il libro di Giovanni Giovannetti "Pasolini giornalista".

Durante il convegno il ceramista Alessio Vignozzi detto Vigno, creerà in diretta un'opera dedicata a questo grande intellettuale a 50 anni dalla sua uccisione.

