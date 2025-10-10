Doppio appuntamento al PMG: workshop e apericena con Stefano Tamiazzo

Doppio appuntamento giovedì 24 ottobre al Piccolo Museo del Giocattolo con Stefano Tamiazzo, autore, disegnatore e colorista di fumetti di fama internazionale. Direttore creativo di Mind Academy e collaboratore dell’Università di Padova, terrà un workshop di fumetto parlato dalle ore 18 alle 19.30, seguito alle 20 da un’apericena in compagnia dell’autore all'Home Restaurant di Cerreto Guidi.

Tamiazzo è uno dei pochissimi occidentali ad aver pubblicato in Giappone, dove ha anche vinto il prestigioso premio Shikisho. La sua ultima opera, “L’ergastolo di Santo Stefano. Fine pena mai”, è candidata come miglior volume al Premio letterario Pozzale-Luigi Russo e al Treviso Comic Book Festival. Tra i suoi lavori più noti anche la graphic novel “Orbit Orbit” realizzata con Caparezza.

L’autore, inoltre, fa parte della giuria del contest “Peace Is Pop” promosso da Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo.

Costo del workshop: 15 euro; Costo dell'apericena: 25 euro.

Prenotazione obbligatoria al numero 347 497 9742.

