Doppio appuntamento al PMG: workshop e apericena con Stefano Tamiazzo

Attualità Cerreto Guidi
Piccolo Museo del Giocattolo (foto gonews.it)

Tra le sue opere, Tamiazzo ha collaborato alla graphic novel 'Orbit Orbit' di Caparezza

Doppio appuntamento giovedì 24 ottobre al Piccolo Museo del Giocattolo con Stefano Tamiazzo, autore, disegnatore e colorista di fumetti di fama internazionale. Direttore creativo di Mind Academy e collaboratore dell’Università di Padova, terrà un workshop  di fumetto parlato dalle ore 18 alle 19.30, seguito alle 20 da un’apericena in compagnia dell’autore all'Home Restaurant di Cerreto Guidi.

Tamiazzo è uno dei pochissimi occidentali ad aver pubblicato in Giappone, dove ha anche vinto il prestigioso premio Shikisho. La sua ultima opera, “L’ergastolo di Santo Stefano. Fine pena mai”, è candidata come miglior volume al Premio letterario Pozzale-Luigi Russo e al Treviso Comic Book Festival. Tra i suoi lavori più noti anche la graphic novel “Orbit Orbit” realizzata con Caparezza.

L’autore, inoltre, fa parte della giuria del contest “Peace Is Pop” promosso da Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo.

Costo del workshop: 15 euro; Costo dell'apericena: 25 euro.
Prenotazione obbligatoria al numero 347 497 9742.

