Menopausa e prevenzione: l’ospedale Santo Stefano aderisce all’(H) Open Weekend

In vista della Giornata mondiale della menopausa, che si celebra il 18 ottobre, la Fondazione Onda ETS promuove dal 17 al 19 ottobre l’(H) Open Weekend sulla menopausa, coinvolgendo gli ospedali del network Bollino Rosa. L’iniziativa è dedicata a sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano questa fase della vita e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche utili anche a prevenire o ridurre le complicanze a medio e lungo termine.

Anche il Santo Stefano di Prato, ospedale con 3 Bollini Rosa, aderisce all’iniziativa con una giornata dedicata alla gestione multidisciplinare della menopausa.

Domenica 19 ottobre, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 12.30 alle 15.00, sarà attivo un servizio di counselling multidisciplinare per accompagnare la donna in questo percorso. Il pacchetto, valido fino a esaurimento posti, prevede una sequenza di visite specialistiche: ginecologica (dott.ssa Laura Di Marco), endocrinologica (dott.ssa Anna Maria Marcantonio) e cardiologica (dott.ssa Laura Dabizzi).

Non sarà possibile prenotare una singola visita, poiché l’obiettivo è fornire una valutazione complessiva e personalizzata delle problematiche legate alla menopausa e promuovere la prevenzione delle malattie correlate.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuare entro giovedì 16 ottobre 2025, contattando la referente, dott.ssa Carla Giorgi al numero 339 2473656 o via email all’indirizzo carla.giorgi@uslcentro.toscana.it.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

