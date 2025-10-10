Regionali, a Firenze la chiusura delle campagne elettorali: tutti i big in città

Oggi venerdì 10 ottobre nell'ultima giornata prima del silenzio elettorale, vigilia delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre, Firenze si riempie di eventi per la chiusura delle campagne elettorali dei tre candidati alla presidenza. Il centro è blindato e le misure di sicurezza sono alte per l'arrivo di molti politici a sostegno dei candidati: in città si concentrano fino a stasera le presenze di Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Matteo Renzi e altri ancora.

Il centrodestra con Alessandro Tomasi chiude in piazza San Lorenzo

Al via alle 18 la chiusura del centrodestra a sostegno del candidato Alessandro Tomasi con la premier Giorgia Meloni e i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, che dopo la mattinata a Livorno per una visita al cantiere della Darsena Europa ha fatto tappa al Parco delle Cascine. Contemporaneamente, a poca distanza in piazza dell'Indipendenza, è prevista una protesta di Usb, centri sociali e giovani palestinesi.

Alle 18 è iniziato l'evento, con i sindaco di centrodestra in Toscana sul palco: circa un migliaio le persone presenti in piazza San Lorenzo.

Toscana Rossa, con la candidata Antonella Bundu, alla manifestazione

Anche Toscana Rossa, con la candidata Antonella Bundu, sarà al corteo questo pomeriggio a Firenze in concomitanza con il comizio del centrodestra. Alle 18, come spiegato,"saremo in piazza Santissima Annunziata per un'ultima conferenza stampa, dopo che ci hanno impedito di manifestare sotto il Consiglio regionale. Questa tra le tante è anche una ragioni per cui esiste Toscana Rossa, preservare e ampliare gli spazi di democrazia che le destre di governo e il centrosinistra comprimono, zona rossa dopo zona rossa. Alle 18,30 parteciperemo al corteo cittadino di Firenze convocato per contestare il Governo Meloni, per la complicità con Israele e le politiche che militarizzano i territori". Chiusura prevista dalle 19,15 al Circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio (Firenze), "anche per ringraziare le tante persone che hanno distribuito decine di migliaia di volantini e attaccato i manifesti nei vari spazio".

Gli eventi a sostegno di Eugenio Giani

Dopo la chiusura di ieri con la segretaria Pd Elly Schlein e Stefano Bonaccini, per Giani gli incontri a sostegno della candidatura non finiscono. Questo pomeriggio incontro a Scandicci con Giuseppe Conte, poi in piazza delle Murate con il M5S alle 19. In piazza Strozzi evento con Matteo Renzi, alle 18.30 poi l'evento finale al Teatro Niccolini con l'europarlamentare Pd Dario Nardella, il deputato dem Federico Gianassi, la sindaca Sara Funaro, la governatrice dell'Umbria Stefania Proietti, il presidente dell'Emilia Romagna Michele De Pascale, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il sindaco di Mantova Mattia Palazzi e il primo cittadino di Livorno Luca Salvetti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate