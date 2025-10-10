Regionali, appello al voto di Giacomo Cucini per il PD

Domenica 12 e lunedì 13 ottobre si svolgeranno le elezioni per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana.

Per votare basta portare al seggio un documento di identità e la tessera elettorale.

Si può votare per il Partito democratico ed esprimere al massimo a due preferenze di genere diverso. La preferenza è semplificata, poiché sulla scheda elettorale sono già stampati i nomi e cognomi dei candidati.

Giacomo Cucini, candidato del Partito democratico nella circoscrizione Firenze 3, che comprende tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa, lancia il suo appello al voto: «È stata una campagna elettorale molto breve, ma mi ha dato comunque l’occasione e il modo di incontrare tante persone e visitare imprese, aziende, commercianti e la cosa bella è che ho sempre avuto il sostegno di tanti giovani. Ho colto le loro preoccupazioni e il senso di incertezza, ma ho constatato che ci sono anche tante idee, progetti e obiettivi importanti che ciascuno di loro, per quanto riguarda la loro attività e il loro futuro, coltivano e a cui ambiscono.

Tanti i temi importanti che abbiamo affrontato dalla sanità territoriale fino alle politiche per gli anziani, il trasporto pubblico, l'esigenza di essere più connessi, tramite infrastrutture importanti come la 436, la 429, la FI-PI-LI, ai grandi centri urbani, l'obiettivo di reindustrializzare, di trovare nuovi posti di lavoro sul territorio e aumentare il livello della nostra produzione, da cui dipende il lavoro, la formazione, la scuola, l'ambiente, tutte tematiche estremamente importanti che abbiamo affinato nel confronto in campagna elettorale.

Per quanto mi riguarda metto a disposizione la mia esperienza da amministratore come sindaco per 10 anni, la capacità di ascolto, la presenza sul territorio e la possibilità di interpretare questi bisogni e trovare delle soluzioni nel contesto regionale.

Per questo chiedo la fiducia dei cittadini e delle cittadine e di darmi la preferenza apponendo una X accanto al mio nome, se verrò eletto mi impegnerò per raggiungere insieme gli obiettivi legati alla crescita dell'Empolese Valdelsa e per ridare una nuova centralità al nostro territorio».

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa