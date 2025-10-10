Regionali, Sinistra Civica Ecologista: "48 candidati di AVS,PD e M5S aderiscono al nostro programma"

Sono 48 le candidate e i candidati di Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico che hanno aderito alle proposte programmatiche di Sinistra Civica Ecologista in vista delle elezioni regionali. L'elenco completo è disponibile sul sito dell'associazione www.sinistracivicaecologista.it .

"Consideriamo queste autorevoli prese di posizione come una forte sollecitazione unitaria per un programma innovativo e avanzato della coalizione progressista e democratica", dichiarano Monica Barni e Daniela Lastri, presidente e vicepresidente di SCE. "Ringraziamo queste candidate e questi candidati per l'impegno che hanno voluto assumere e invitiamo le elettrici e gli elettori a sostenerli con il voto".

Il numero crescente di adesioni conferma l'importanza delle questioni programmatiche fondamentali che dovranno guidare il governo della Toscana dal 2025 al 2030. Le proposte di SCE, elaborate nei mesi scorsi e sintetizzate nel documento ‘Elezioni regionali: le questioni programmatiche fondamentali’, individuano le priorità per il futuro della regione.

Tra i temi centrali: l'impegno per la pace e la cooperazione tra i popoli, il contrasto all'autonomia differenziata che frammenta il Paese, il rafforzamento della sanità pubblica con la conferma delle risorse aggiuntive dall'addizionale Irpef destinate esclusivamente a sanità e servizi sociali, la tutela dell'ambiente e la transizione energetica verso la decarbonizzazione.

Il programma include anche la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico e la gestione pubblica della multiutility, la dignità e sicurezza del lavoro con il contrasto al lavoro povero e alla precarietà, il rinnovamento delle politiche turistiche per superare l'overtourism, la riduzione della cementificazione e una corretta pianificazione territoriale.

Sinistra Civica Ecologista ha scelto di partecipare al confronto elettorale non con una propria lista ma sollecitando il dibattito sulle scelte programmatiche più importanti e segnalando alle elettrici e agli elettori le candidate e i candidati che condividono gli obiettivi dell'associazione.

Di seguito le adesioni delle candidate e dei candidati al programma di Sinistra Civica Ecologista:

Albizi Lapo (Alleanza Verdi Sinistra), Baldi Alessandro (Alleanza Verdi Sinistra), Beneforti Beatrice (Alleanza Verdi Sinistra), Bertelli Massimiliano (Alleanza Verdi Sinistra), Bisconti Valentino (Alleanza Verdi Sinistra), Boldrini Elena (Alleanza Verdi Sinistra), Bosco Roberta (Alleanza Verdi Sinistra), Brunori Paolo (Alleanza Verdi Sinistra), Cecchetti Francesco (Alleanza Verdi Sinistra), Colasanti Simone (Alleanza Verdi Sinistra), Colucci Eleonora (Movimento 5 Stelle), Cortecci Serena (Alleanza Verdi Sinistra), Cossu Elenora (Alleanza Verdi Sinistra), De Blasi Roberto (Movimento 5 Stelle), Falchi Lorenzo (Alleanza Verdi Sinistra), Fallani Diletta (Alleanza Verdi Sinistra), Filoni Paolo (Alleanza Verdi Sinistra), Franchi Alessandro (Partito Democratico), Ghedina Brenna Marta (Alleanza Verdi Sinistra), Ghimenti Massimiliano (Alleanza Verdi Sinistra), Guarducci Nicoletta (Alleanza Verdi Sinistra), Guerrini Luca (Alleanza Verdi Sinistra), Iantorno Fiorino (Alleanza Verdi Sinistra), Kapo Diana (Alleanza Verdi Sinistra), Laschi Alessio (Alleanza Verdi Sinistra), Li Vigni Clelia (Alleanza Verdi Sinistra), Loconsole Claudio (Movimento 5 Stelle), Logli Marta (Partito Democratico), Majda Senka (Alleanza Verdi Sinistra), Martini Marco (Partito Democratico), Mazzantini Umberto (Alleanza Verdi Sinistra), Milani Luca (Partito Democratico), Nardini Alessandra (Partito Democratico), Noferi Silvia (Alleanza Verdi Sinistra), Pantaleone Loredana (Movimento 5 Stelle), Perrotta Armando (Alleanza Verdi Sinistra), Pieroni Valentina (Alleanza Verdi Sinistra), Porciani Roberta (Alleanza Verdi Sinistra), Romizi Francesco (Alleanza Verdi Sinistra), Rossi Romanelli Luca (Movimento 5 Stelle), Rovini Dina (Alleanza Verdi Sinistra), Serracchiani Chiara (Alleanza Verdi Sinistra), Spinelli Serena (Partito Democratico), Tetti Eros (Alleanza Verdi Sinistra), Traversari Tiziano (Alleanza Verdi Sinistra), Ventura Costa Rosarina (Alleanza Verdi Sinistra), Vignozzi Lorenzo (Movimento 5 Stelle), Zuccaro Elisabetta (Movimento 5 Stelle)

Notizie correlate