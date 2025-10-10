Regionali, Toscana Rossa: "Noi unica coalizione con un programma elettorale"

"Siamo l'unica coalizione che ha un programma di coalizione, che alleghiamo nella versione sintetica. Questo perché siamo l'unica realtà politica che ha un accordo ampio e condiviso sulla visione di governo del nostro territorio, alternativa al centrosinistra e alle destre, che su tante cose appaiono indistinguibili, inseguendo un presunto elettorato moderato", così Antonella Bundu - candidata Presidente della Giunta Regionale per Toscana Rossa.

"A noi interessano i bisogni delle persone e lo abbiamo confermato in una campagna elettorale breve, iniziata in piena estate per raccogliere oltre 10.000 firme e che prosegue oggi, dopo le chiusure fatte ad Arezzo mercoledì e a Pisa giovedì.

Abbiamo tenuto ritmi serrati, con più appuntamenti ogni giorno, girando in lungo e in largo tutta la Regione dando spazio e voce ad ogni territorio anche e soprattutto a quelli abbandonati dalla politica regionale.

Alle 18:00 saremo in piazza Santissima Annunziata per un'ultima conferenza stampa, dopo che ci hanno impedito di manifestare sotto il consiglio regionale, questa tra le tante è anche una ragioni per cui esiste Toscana Rossa, preservare e ampliare gli spazi di democrazia che le destre di governo e il centrosinistra comprimo, zona rossa dopo zona rossa. Alle 18:30 parteciperemo al corteo cittadino di Firenze convocato per contestare il Governo Meloni, per la complicità con Israele e le politiche che militarizzano i territori. Dalle 19:15 saremo al Circolo ARCI Rinascita di Campi Bisenzio, anche per ringraziare le tante persone che hanno distributo decine di migliaia di volantini e attaccato i manifesti nei vari spazi".

