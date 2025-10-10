Regionali, Toscana Rossa: "Noi unica coalizione con un programma elettorale"

Politica e Opinioni Toscana
Antonella Bundu

"Siamo l'unica coalizione che ha un programma di coalizione, che alleghiamo nella versione sintetica. Questo perché siamo l'unica realtà politica che ha un accordo ampio e condiviso sulla visione di governo del nostro territorio, alternativa al centrosinistra e alle destre, che su tante cose appaiono indistinguibili, inseguendo un presunto elettorato moderato", così Antonella Bundu - candidata Presidente della Giunta Regionale per Toscana Rossa.

"A noi interessano i bisogni delle persone e lo abbiamo confermato in una campagna elettorale breve, iniziata in piena estate per raccogliere oltre 10.000 firme e che prosegue oggi, dopo le chiusure fatte ad Arezzo mercoledì e a Pisa giovedì.

Abbiamo tenuto ritmi serrati, con più appuntamenti ogni giorno, girando in lungo e in largo tutta la Regione dando spazio e voce ad ogni territorio anche e soprattutto a quelli abbandonati dalla politica regionale.

Alle 18:00 saremo in piazza Santissima Annunziata per un'ultima conferenza stampa, dopo che ci hanno impedito di manifestare sotto il consiglio regionale, questa tra le tante è anche una ragioni per cui esiste Toscana Rossa, preservare e ampliare gli spazi di democrazia che le destre di governo e il centrosinistra comprimo, zona rossa dopo zona rossa. Alle 18:30 parteciperemo al corteo cittadino di Firenze convocato per contestare il Governo Meloni, per la complicità con Israele e le politiche che militarizzano i territori. Dalle 19:15 saremo al Circolo ARCI Rinascita di Campi Bisenzio, anche per ringraziare le tante persone che hanno distributo decine di migliaia di volantini e attaccato i manifesti nei vari spazi".

