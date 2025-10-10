Saltano corse bus per auto in sosta vietata alla rotatoria di Cisanello

at- autolinee toscane rende noto di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare azioni legali in sede civile e penale nei confronti dei proprietari degli autoveicoli che parcheggiati in divieto di sosta hanno impedito lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico su gomma.

I fatti sono avvenuto oggi, 10 ottobre 2025, attorno alle ore 11:00, presso la rotatoria dell’ospedale Cisanello, dove a causa di autoveicoli in divieto di sosta sono rimaste bloccate tre Linee di bus, due della Linea 13 e una della Linea 1+.

Le Linee bus interessate hanno ripreso il servizio regolare soltanto dopo circa un’ora di blocco, e soltanto grazie all’intervento del personale inviato da at che ha aiutato gli autisti nella manovra.

Un bus della Linea 13 è stato fermo dalle 11:04 alle 12:10.

L’altro bus della Linea 13 è stato fermo dalle 11:19 alle 12:04

Infine, il bus della Linea 1+ è stato fermo dalle 11:10 alle 12:15.

Inoltre, at è stata obbligata a posizionare propri dipendenti presso la rotatoria al fine di non fare entrare i bus direttamente al capolinea, facendoli passare dal Pronto Soccorso, così da evitare ulteriori blocchi al servizio di trasporto pubblico su gomma.