Salvini torna a Livorno, visita al cantiere della Darsena Europa: "Navi enormi e più lavoro"

Visita livornese oggi per il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha fatto tappa al grande cantiere della Darsena Europa, il maxi intervento da 700 milioni di euro che ridisegnerà il futuro del porto labronico. Ad accoglierlo e a illustrare lo stato dei lavori è stato Enrico Pribaz, dirigente tecnico dell’Autorità portuale, mostrando al ministro la piattaforma di carico di 4,5 metri di altezza e la prima vasca già consolidata, da cui prenderà forma la banchina lunga 800 metri.

“Settecento milioni di lavori: questo non sarà solo lavoro per il porto di Livorno, questo è il collegamento tra Toscana, Italia e tutta Europa. Arriveranno navi enormi che significano tanti lavoratori in più”, ha detto Salvini, definendo il progetto “uno degli investimenti portuali più importanti in Italia”.

Il ministro ha elogiato il lavoro di squadra tra imprese, tecnici e istituzioni: “Sapere che entro cinque anni tutto questo sarà operativo è uno sforzo di ingegneria idraulica incredibile. Ringrazio le imprese, i lavoratori, la Capitaneria e l’Autorità portuale: gente che costruisce, mentre purtroppo nelle ultime ore a Livorno qualcuno ha preferito distruggere e offendere”.

Salvini ha assicurato che “tutto ciò che vedete è già coperto e finanziato”, aggiungendo che per completare l’opera servirà “il collegamento con la rete ferroviaria e stradale, ma non saranno cento milioni in più o in meno a bloccare lo sviluppo del porto di Livorno”.

Rispondendo ai giornalisti, il ministro ha poi sottolineato come “Livorno è competitivo e può crescere insieme a Genova e Trieste, non contro. È come per gli aeroporti toscani: possono e devono crescere sia Pisa che Firenze. Se cresce Livorno è un vantaggio non solo per i livornesi ma per tutto il sistema industriale”.

Infine, Salvini ha toccato anche il tema della Tirrenica, replicando alle parole del presidente della Regione Eugenio Giani: “Ho ereditato un progetto fermo, senza un euro e senza valore. Stiamo lavorando perché un privato lo valorizzi e Anas lo recuperi. Una volta aggiornato, il tratto tra Tarquinia e Grosseto sarà una mia priorità”. E ha concluso: “La strada passerà anche da Capalbio, che non è un ente autonomo sul pianeta Terra”.

