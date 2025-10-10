San Miniato, disagi al Liceo Marconi. FI: "Simbolo di una politica che parla ma non fa"

"Mancano aule, le strutture sono inadeguate, si registrano infiltrazioni, impianti difettosi e disagi quotidiani per studenti e docenti. Nonostante ciò, ogni anno assistiamo alle stesse dichiarazioni, agli stessi annunci e agli stessi rinvii. Una politica che ha fatto spendere oltre 17 milioni di euro (di soldi nostri) per soluzioni provvisorie senza trovare in oltre 20 anni una soluzione definitiva .

Il Liceo G. Marconi gode di ottime considerazioni e ciò è dimostrato dalle iscrizioni in crescita ogni anno . Ma questo patrimonio non deve essere sperperato dall'inerzia della politica .

Si vive sempre sui discorsi ma mancano i fatti. Il dato politico è chiaro: a governare Provincia e Regione è lo stesso schieramento, lo stesso che da anni guida anche il Comune di San Miniato.

Una continuità politica che però non ha prodotto risultati, ma solo sprechi e ritardi. Le risorse pubbliche investite in soluzioni tampone e progetti mai completati dimostrano un modo di amministrare inconcludente e dispendioso, incapace di dare risposte reali a studenti e famiglie.

Il “Marconi” è oggi il simbolo di una politica che parla molto, promette tanto, ma non realizza nulla di concreto. Serve un cambio di passo: basta giustificazioni, serve efficienza, trasparenza e rispetto per la comunità scolastica".

Gruppo Consiglieri Forza Italia S.Miniato, Paolo Vallini, Michele Altini, Elia Brotini

