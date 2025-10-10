Santini Salon si rinnova con l’apertura di Santini Barber Space e Santini Nails Space

Domenica 12 ottobre, dalle 18:00 alle 21:00, Santini Salon inaugura due nuovi ambienti esclusivi: il Santini Barber Space e il Santini Nails Space.

L’evento, che si terrà in via G.B. Vico 69 a Empoli, rappresenta un’occasione per esplorare i nuovi spazi e condividere una serata di aperitivo, musica e intrattenimento.

L’inaugurazione rappresenta un momento importante per Santini Salon e offre l’opportunità di presentare le novità del salone, tra cui un modello di servizi rinnovato, pensato per garantire un’esperienza personalizzata e su misura per ciascun cliente.

Barber Space: dove il design incontra la sostenibilità

Il nuovo Barber Space nasce per offrire agli uomini un’esperienza di taglio e grooming in un ambiente intimo, raffinato e sostenibile.

L’atmosfera si fa accogliente grazie all’uso del verde stabilizzato, un materiale naturale e innovativo che arreda, rilassa e purifica l’ambiente.

Realizzato con lichene nordico stabilizzato, il verde del Barber Space è 100% naturale, ecologico e fonoassorbente — riduce i rumori, regala comfort visivo e migliora la qualità dell’aria senza richiedere manutenzione.

Un dettaglio di design che trasmette calma, benessere e uno stile unico, perfettamente in linea con la filosofia Santini: bellezza sostenibile e comfort autentico.

In linea con la filosofia Santini, che unisce estetica e responsabilità, per i trattamenti vengono utilizzati prodotti Davines, brand italiano certificato B Corp e riconosciuto a livello internazionale per il suo impegno verso la bellezza sostenibile. Davines sviluppa formulazioni ad alte prestazioni con ingredienti di origine naturale, packaging riciclabili e processi produttivi alimentati da energie rinnovabili, a testimonianza di un approccio etico e rispettoso dell’ambiente.

Nails Space: bellezza e sicurezza in un unico gesto

Il nuovo Nails Space è uno spazio dedicato alla cura delle mani, dove tecnologia avanzata e attenzione alla persona si fondono per garantire il massimo del comfort e della sicurezza. Le postazioni manicure sono dotate di un sistema di aspirazione e filtrazione dell’aria capace di catturare polveri, vapori e residui chimici, assicurando un ambiente più pulito e protetto sia per le clienti che per le professioniste.

Grazie al sistema con tripla aspirazione e filtri ai carboni attivi, l’aria viene purificata costantemente, riducendo i rischi legati ai solventi e rendendo ogni trattamento un momento di benessere in totale serenità. A completare l’esperienza, un design minimal e ordinato che valorizza la luminosità e il comfort dello spazio, perché la bellezza inizia anche dall’ambiente che ci circonda.

Per la realizzazione dei servizi manicure vengono utilizzati prodotti LCN, sinonimo di qualità, sicurezza e innovazione. LCN ha già completato — a partire da aprile 2025 — la transizione verso formulazioni prive di TPO-G (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), garantendo gel completamente TPO-free senza compromessi su qualità, durata o performance.

Un salone, tante novità

Oltre ai nuovi spazi, Santini Salon introduce dettagli pensati per migliorare l’esperienza dei clienti e rendere ogni trattamento ancora più efficace e piacevole. Tra questi, l’acqua addolcita, utilizzata durante lavaggi capelli e trattamenti manicure, porta numerosi benefici:

● Capelli più morbidi e facili da modellare: i lavaggi dolci riducono nodi, rotture e doppie punte, garantendo un taglio e uno styling più precisi.

● Unghie più curate e manicure impeccabili: l’acqua dolce evita residui e depositi di calcare, facilitando la stesura di smalti e trattamenti.

● Maggior idratazione naturale di pelle, mani e capelli: mantiene morbidezza e salute durante ogni servizio, sia al Barber che al Nails Space.

● Trattamenti più confortevoli e delicati: lavaggi e manicure diventano esperienze sensoriali piacevoli, senza secchezza o irritazioni.

● Sensazione di leggerezza e freschezza: ogni servizio diventa un momento di vero benessere, perfetto per rilassarsi e godersi l’esperienza.

L’inaugurazione segna un nuovo capitolo nella storia di Santini Salon, realtà che da oltre cinquant’anni rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell’estetica e dell’hairstyling. Con questi nuovi spazi e servizi, il salone rinnova la sua promessa: offrire esperienze personalizzate, curate nei dettagli e sempre all’avanguardia, dove ogni cliente si sente accolto, ascoltato e valorizzato.

E per rendere la serata ancora più speciale… ci sarà una sorpresa dedicata solo a chi parteciperà!

L’invito

L’ingresso è libero: tutti sono invitati a partecipare a questo momento di festa, tra aperitivo, musica e scoperta dei nuovi spazi, per brindare insieme a una bellezza che evolve e si rinnova, restando fedele alla qualità e alla passione che da sempre contraddistinguono Santini.

📍 Santini Salon – Via G.B. Vico, 69

🗓️ Domenica 12 ottobre, dalle 18:00 alle 21:00

📞 0571 73147 – 338 5989107