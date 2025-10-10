Sguanci lascia Italia Viva e passa a Forza Italia: "Inconcepibile l’alleanza con M5s e Avs"

Maurizio Sguanci, consigliere regionale uscente di Italia Viva, ha annunciato il suo passaggio a Forza Italia, ufficializzato insieme al segretario regionale azzurro Marco Stella, capolista nel collegio di Firenze 1. Si tratta del secondo cambio di casacca in poco più di un anno: nell’agosto 2023 Sguanci aveva già lasciato Italia Viva per approdare a Forza Italia, salvo poi rientrare nel partito di Matteo Renzi il mese successivo.

“Era impensabile restare in un partito che, dopo essersi detto moderato e liberale, ora stringe alleanze con Avs e Movimento 5 Stelle: è un tradimento della nostra storia e dei nostri elettori”, ha dichiarato Sguanci, spiegando le ragioni della sua scelta.

Marco Stella ha accolto l’ingresso in Fi sottolineando come “molti esponenti di Italia Viva non si riconoscano più nella deriva del partito di Renzi, ormai alleato con la sinistra e l’estrema sinistra”. “Noi – ha aggiunto – restiamo coerenti e continueremo a batterci per sviluppo, infrastrutture, aeroporto e imprese”.