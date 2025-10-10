Studentessa minorenne si sente male dopo spinello: denunciato un 18enne

Una studentessa minorenne è finita in ospedale dopo un malore causato da uno spinello contenente marijuana fumato insieme a due compagne nei pressi di un istituto scolastico della provincia di Lucca.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno rapidamente identificato il presunto spacciatore: un ragazzo appena maggiorenne, denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e omissione di soccorso. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe allontanato senza prestare aiuto alla ragazza dopo che questa aveva accusato il malore.

