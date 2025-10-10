Studentessa minorenne si sente male dopo spinello: denunciato un 18enne

Una studentessa minorenne è finita in ospedale dopo un malore causato da uno spinello contenente marijuana fumato insieme a due compagne nei pressi di un istituto scolastico della provincia di Lucca.
I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno rapidamente identificato il presunto spacciatore: un ragazzo appena maggiorenne, denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e omissione di soccorso. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe allontanato senza prestare aiuto alla ragazza dopo che questa aveva accusato il malore.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Lucca
Lucca
Cronaca
8 Ottobre 2025
È stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Borgo Giannotti un 37enne di origini romene, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, sorpreso a rubare numerose confezioni di caffè [...]
Lucca
Cronaca
8 Ottobre 2025
Un 53enne è stato arrestato in flagranza a Mutigliano (Lucca) per maltrattamenti ai familiari e resistenza a pubblico ufficiale. Alle 3.30 di domenica 5 ottobre è stata segnalata ai carabinieri [...]
Lucca
Cronaca
4 Ottobre 2025
Nel pomeriggio di ieri, Lucca è stata teatro di un’importante operazione dei Carabinieri della locale Stazione. Gli uomini dell’Arma, agendo in ottemperanza a un ordine di esecuzione per la carcerazione [...]
<< Indietro