Tentato furto su un’auto in sosta: arrestato 26enne a Firenze

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre tentava un furto su un’auto in sosta in via Bausi, nella serata di mercoledì 8 ottobre.

A dare l’allarme è stata una residente che, dopo aver udito un rumore sospetto, ha visto dalla finestra un uomo rovistare all’interno di un’autovettura. Rimasta in contatto con la Sala Operativa, ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata del sospetto.

Le Volanti di via Zara, giunte rapidamente sul posto, hanno individuato l’uomo, che ha cercato invano di afferrare una borsa dall’auto danneggiata e nascondersi dietro alcuni cespugli. Nello zaino del 26enne i poliziotti hanno trovato un portafoglio con documenti e una carta di credito intestati a terzi, oltre a un martello frangi vetri, probabilmente usato per forzare il veicolo.

Il giovane è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è comparso per il rito direttissimo.

Si ricorda che l’uomo è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva, come previsto dal d.lgs. 188/2021.