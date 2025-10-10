Nel ‘tepore’ di casa, davanti al proprio pubblico l’Use Computer Gross prova a togliersi il cerotto di Lucca ed a rialzare la testa. Domenica alle 18 al Pala Sammontana (arbitri Posarelli di Grosseto e Pampaloni di Terranuova Bracciolini) arriva Don Bosco Crocetta Torino che, al pari dei biancorossi, viaggia con una vittoria ed una sconfitta.

Cosa attende la Computer Gross? “Una sfida molto stimolante – replica coach Luca Valentino – troviamo una squadra che sta facendo bene grazie a un roster giovane, dinamico e molto fisico. Ha talento e profondità: giocatori come Villar, Cellino e Andreutti sanno creare e finalizzare, mentre lunghi come Hida, Rosso e Okoro garantiscono presenza a rimbalzo e intensità vicino al ferro. Proprio per questo, per noi sarà fondamentale pareggiare la loro fisicità e giocare una partita solida nei dettagli: i tagliafuori, la transizione difensiva e il controllo del ritmo saranno chiavi decisive. Dobbiamo cercare di limitare la loro capacità di correre il campo, dove sono particolarmente efficaci”.

“Stiamo lavorando per costruire certezze e amalgama di squadra – prosegue - è un percorso che richiede tempo, ma siamo sulla strada giusta. In questa fase dobbiamo saper prendere energia dalle piccole cose, che per noi significano ridurre le palle perse banali, ripartire con intensità difensiva dopo un errore e sostenerci a vicenda in campo. Sono aspetti semplici, ma determinanti per crescere come gruppo e affrontare con maggiore solidità avversari di questo livello. L’obiettivo è scendere in campo con coraggio, lucidità e spirito di squadra per tutti i 40 minuti”.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube ‘we are Use’.