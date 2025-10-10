Weekend con l'artigianato in Piazza Santa Croce, torna Firenze Craft

Dal 10 al 12 ottobre Piazza Santa Croce tornerà ad accogliere Firenze Craft, la mostra mercato promossa da CNA Firenze Metropolitana con il sostegno di Enegan, dedicata all’artigianato artistico, tradizionale ed enogastronomico.

L’evento sarà aperto ogni giorno dalle 10 alle 20, con ingresso libero.

Saranno 83 le imprese presenti: 53 artigiani dell’artigianato artistico e tradizionale e 30 dell’enogastronomia, provenienti da Firenze e Toscana, ad eccezione di due aziende ospiti, una calabrese e una pugliese. Un appuntamento che, dopo l’edizione primaverile, riporta in piazza il meglio della produzione locale e conferma il ruolo della città come vetrina naturale dell’artigianato di qualità.

In piazza si potranno trovare ceramiche, gioielli, tessuti, articoli in pelle, accessori, oggettistica e decorazioni, accanto ai prodotti dell’agroalimentare toscano: vini, birre, mieli, oli, formaggi, salumi, dolci e liquori. Firenze Craft racconta così, in modo diretto, la varietà e la vitalità di un settore che unisce lavoro manuale, creatività e identità territoriale.

“Firenze Craft è il ritratto concreto di un artigianato che resta protagonista, capace di innovarsi e di essere ancora motore economico e culturale – commenta Francesco Amerighi, presidente di CNA Firenze Metropolitana. – Ogni edizione conferma quanto l’artigianato fiorentino e toscano sia una risorsa viva, una parte essenziale del presente produttivo e sociale della nostra città.”

Per tre giorni, Piazza Santa Croce tornerà così ad essere uno spazio d’incontro tra pubblico e artigiani, dove i visitatori potranno conoscere da vicino chi crea, sperimenta e mantiene viva una tradizione che continua a generare lavoro, bellezza e valore economico.

Per l'elenco degli espositori: www.firenze.cna.it

Fonte: Cna Firenze