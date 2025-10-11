Aggredisce l’ex coinquilina e le ruba il cellulare: denunciata una donna all’Elba

Una donna di origini sudamericane, sulla quarantina, è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro con l’accusa di rapina impropria e lesioni personali ai danni di un’altra residente all’Elba.

L’indagine, avviata dopo una segnalazione risalente alla scorsa estate, ha permesso ai militari di ricostruire una lite scoppiata tra le due donne, un tempo coinquiline per motivi di lavoro, all’interno dell’abitazione che avevano condiviso. Nel corso della discussione, la presunta aggressora avrebbe colpito la vittima e le avrebbe sottratto il cellulare. Alcune persone presenti avrebbero poi chiamato il 112, consentendo l’intervento di un’ambulanza per soccorrere la giovane, che ha riportato lesioni lievi.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno denunciato la 45enne alla Procura di Livorno.