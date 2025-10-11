Autolinee toscane: "Comportamenti incivili sul bus. Disponibili a incontri con scuole e famiglie"

At-autolinee toscane rende noto che purtroppo, con la riapertura dell’anno scolastico, si stanno verificando episodi di inciviltà in violazione delle norme di civile convivenza e della Carta dei Servizi sui propri bus, a danno dei propri lavoratori e dei clienti del servizio di trasporti pubblico. In particolare, tali episodi si stanno ripetendo con inaccettabile frequenza sulla Linea 780 che da Volterra arriva a Sasso Pisano sulla corsa delle 14:08.

at-autolinee toscane, ricordando che a bordo dei propri bus c’è un sistema di videoregistrazione le cui immagini sono a disposizione delle istituzioni autorizzate e interessate, ribadisce la propria disponibilità a realizzare con gli istituti scolastici e con le famiglie degli studenti, azioni che possano servire a far capire agli studenti l’importanza di tenere comportamenti rispettosi dei mezzi e delle persone che svolgono un servizio a favore di tutta la comunità, e di quanto siano da evitare sia civilmente che penalmente comportamenti che violano le norme e che si possono configurare come potenzialmente rischiosi per la sicurezza del trasporto pubblico.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

