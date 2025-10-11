Autolinee toscane: "Comportamenti incivili sul bus. Disponibili a incontri con scuole e famiglie"

Attualità Volterra
Come spiegato dal gestore del trasporto pubblico su gomma, gli episodi si verificano al rientro da scuola sulla Linea Volterra-Sasso Pisano

At-autolinee toscane rende noto che purtroppo, con la riapertura dell’anno scolastico, si stanno verificando episodi di inciviltà in violazione delle norme di civile convivenza e della Carta dei Servizi sui propri bus, a danno dei propri lavoratori e dei clienti del servizio di trasporti pubblico. In particolare, tali episodi si stanno ripetendo con inaccettabile frequenza sulla Linea 780 che da Volterra arriva a Sasso Pisano sulla corsa delle 14:08.

at-autolinee toscane, ricordando che a bordo dei propri bus c’è un sistema di videoregistrazione le cui immagini sono a disposizione delle istituzioni autorizzate e interessate, ribadisce la propria disponibilità a realizzare con gli istituti scolastici e con le famiglie degli studenti, azioni che possano servire a far capire agli studenti l’importanza di tenere comportamenti rispettosi dei mezzi e delle persone che svolgono un servizio a favore di tutta la comunità, e di quanto siano da evitare sia civilmente che penalmente comportamenti che violano le norme e che si possono configurare come potenzialmente rischiosi per la sicurezza del trasporto pubblico.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

