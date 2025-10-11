Concerto finale della masterclass del Maestro Nicotra al Teatro Il Momento

Attualità Empoli
Domenica 12 ottobre, alle ore 16, presso il Teatro Il Momento di Empoli (via del Giglio 59), si terrà il concerto finale della masterclass di direzione d’orchestra tenuta dal Maestro Ennio Nicotra, organizzata dall’Associazione Il Contrappunto in collaborazione con l’Orchestra Toscana Classica.

L’evento, a ingresso gratuito, rappresenta il momento conclusivo di una settimana di intensa attività formativa dedicata alla tecnica e all’arte del gesto direttoriale secondo il Metodo Musin, la celebre scuola di San Pietroburgo di cui il Maestro Nicotra è uno dei più autorevoli interpreti.

Sul podio si alterneranno gli allievi della masterclass, provenienti da tutta Italia, che dirigeranno l’Orchestra Toscana Classica in un programma interamente dedicato a due capolavori del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 5 in Mi minore op. 64 di Pëtr Il’ič Tchaikovsky.

La masterclass, svoltasi a Empoli dal 5 al 12 ottobre, ha offerto ai giovani direttori l’opportunità di approfondire i fondamenti della comunicazione gestuale e musicale, culminando in questo concerto aperto al pubblico che ne rappresenta la naturale conclusione.

L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Il Contrappunto in collaborazione con l’Orchestra Toscana Classica, con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

info@associazioneilcontrappunto.com

