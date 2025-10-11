Controlli straordinari a Firenze: oltre cento persone identificate e due arresti

Prosegue l’intensificazione dei controlli straordinari del territorio nel capoluogo toscano, disposti dal Questore di Firenze, per la prevenzione dei reati predatori, del traffico di stupefacenti e per il rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Nel corso della settimana, l’attività ha interessato diverse aree sensibili della città, tra cui la stazione Leopolda, piazza della Stazione, largo Alinari, via Nazionale, via Fiume, via della Scala, via Alamanni, via Palazzuolo e via Valfonda. In queste zone, le forze dell’ordine hanno concentrato l’attenzione sui luoghi di aggregazione frequentati anche da soggetti minorenni dediti alla commissione di reati.

Alle operazioni hanno preso parte, insieme agli equipaggi delle volanti e del Reparto Prevenzione Crimine, i militari dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e gli agenti della polizia municipale, con il supporto delle unità cinofile e del personale della Squadra Mobile. Le attività si sono svolte in modo coordinato e mirato, con l’obiettivo di presidiare le aree più sensibili della città e contrastare ogni forma di illegalità diffusa.

All’esito dei controlli straordinari sono state identificate oltre 100 persone e sequestrati circa 42 grammi di hashish e 0,54 grammi di cocaina, rinvenuti a carico di ignoti.

Le volanti di via Zara hanno inoltre arrestato due persone per tentato furto su auto, mentre gli investigatori della Squadra Mobile hanno denunciato a piede libero un cittadino georgiano di 29 anni per tentato furto in abitazione e possesso di arnesi atti allo scasso.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo avrebbe tentato di forzare la porta di un appartamento in via Ragazzi del ’99. A dare l’allarme è stato un vicino di casa, grazie a una telecamera di videosorveglianza installata sul pianerottolo. I poliziotti, intervenuti tempestivamente, hanno notato un individuo che si allontanava con atteggiamento sospetto dalla rampa del garage adiacente all’abitazione segnalata. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di una chiave inglese, un cacciavite, due lastre in plastica e diversi arnesi in metallo nascosti all’interno di una scarpa, tutti compatibili con l’apertura di serrature.

Notizie correlate