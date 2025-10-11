Convegno dei medici ambulatoriali degli Ambulatori della Misericordia di Firenze

Il 18 ottobre si terrà una giornata formativa e di confronto rivolta a medici specialisti e a tutte le figure sanitarie che operano a livello ambulatoriale, sia nella Misericordia di Firenze sia sul territorio fiorentino, oltre che ai medici di medicina generale.

L’iniziativa è organizzata dagli Ambulatori della Misericordia di Firenze e si svolgerà presso l’Auditorium al Duomo (via de’ Cerretani, 54/r – Firenze). L’inizio dei lavori è previsto alle ore 9, dopo i saluti istituzionali.

Durante la giornata verranno affrontate le più recenti acquisizioni sulle patologie di comune riscontro, attraverso una visione multidisciplinare e un approccio scientifico, di ricerca e pratico. Saranno inoltre approfonditi i modelli organizzativi per la continuità fra ospedale e territorio, con l’obiettivo di sviluppare una cura di prossimità.

Tra gli interventi previsti, anche quelli di specialisti ospedalieri e universitari, che porteranno la loro esperienza ai colleghi territoriali.

Saranno affrontati argomenti relativi a cardiologia, pneumologia, dermatologia, ginecologia e fisioterapia, con un focus specifico sulla figura dell’infermiere in un’ottica interprofessionale dei problemi clinici e sanitari.

Il convegno nasce per favorire la conoscenza e la rete tra i professionisti sanitari che operano negli ambulatori e il territorio.

La crescita del numero dei medici – circa 180 professionisti – e delle prestazioni – oltre 135.000 all’anno – rende ancora più importante una visione multiprofessionale e multidisciplinare, attraverso un primo incontro strutturato di aggiornamento.

Obiettivo dell’iniziativa è anche rafforzare le relazioni tra le varie branche specialistiche, promuovendo un apprendimento condiviso e una conoscenza reciproca, per consolidare ulteriormente i sistemi territoriali.

Avere professionisti aggiornati e integrati rappresenta, in primo luogo, una garanzia per i cittadini.

Gli Ambulatori della Misericordia di Firenze

Nati nel 1926 nella sede storica di piazza Duomo e trasferiti nel 1928 negli attuali locali del presidio di vicolo Adimari, gli Ambulatori diventano impresa sociale nel 2006, sotto il controllo della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze.

Con quattro presidi in città –

via del Sansovino 176-178

viale dei Mille 90

vicolo Adimari 1

piazzetta Valdambra 8 –

gli Ambulatori mettono a disposizione dei pazienti oltre 180 specialisti in circa 45 specialità, erogando complessivamente oltre 135.000 prestazioni all’anno.

Le prestazioni sanitarie vengono erogate secondo i principi ispiratori dell’Arciconfraternita: eguaglianza, imparzialità, rispetto della dignità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, assistenza, efficienza ed efficacia.

Questa impostazione si fonda su un rapporto costante con gli utenti e mira a garantire assistenza a tariffe sociali o gratuite, ponendo al centro l’umanizzazione dell’assistenza e l’attenzione verso le categorie più deboli.

Gli Ambulatori, in quanto emanazione della Misericordia di Firenze, condividono il suo spirito e l’orientamento culturale che valorizza le realtà private operanti in ambito assistenziale e sanitario.

L’abbinamento tra elevato standard delle prestazioni e tariffe contenute rappresenta la continuità della tradizione secolare della Misericordia: venire incontro alle categorie più bisognose della città.

Iscrizione al convegno

La partecipazione al corso è gratuita, con iscrizione obbligatoria sul sito:

👉 www.datre.net/multidisciplina

L’evento è accreditato nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) con identificativo 182 - 446100, secondo le disposizioni vigenti, per le seguenti figure professionali:

Medici Chirurghi (Cardiologia, Dermatologia e Venereologia, Endocrinologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Fisica e Riabilitazione, Chirurgia Generale, Ginecologia e Ostetricia, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Radiodiagnostica, Medicina Generale – medici di famiglia)

Odontoiatri

Fisioterapisti

Infermieri

Agli iscritti che supereranno il questionario di apprendimento saranno attribuiti 5,6 crediti formativi ECM.