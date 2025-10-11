Elezioni regionali in Toscana, oltre 3 milioni di cittadini chiamati alle urne: la diretta su gonews.it

Elettrici ed elettori toscani sono chiamati al voto domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025, per eleggere il presidente della Regione e il Consiglio regionale della Toscana. Gonews.it, a partire dalla mattina di domenica 12 e per tutto il giorno successivo, seguirà le elezioni in diretta: a partire dalle affluenze, nella giornata di domani, che alle scorse elezioni regionali furono del 62,6%, fino alle operazioni di scrutinio nei seggi il giorno successivo con exit poll, commenti e risultati nei vari territori, sempre con particolare attenzione all'Empolese Valdelsa e al Comprensorio del Cuoio.

Per seguire passo passo le giornate elettorali nella homepage di Gonews.it, così come nelle proprie pagine social, dalla mattina di domenica 12 ottobre sarà possibile seguire l'articolo della diretta.

Guida alle elezioni regionali della Toscana

Qui il dettaglio su preferenze, voto disgiunto e seggi: come funzionano le elezioni regionali in Toscana.

Elezioni regionali 2025

Si potrà votare in entrambe le giornate:

Domenica 12 ottobre dalle ore 07 alle ore 23;

Lunedì 13 ottobre dalle ore 7 alle ore 15.

L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 26 ottobre 2025, sempre su doppia giornata di voto. Il ballottaggio alle regionali, previsto in Toscana, è possibile a due settimane dal voto: l’eventualità si concretizzerà solo se nessun candidato presidente raccoglierà almeno il 40 per cento dei voti validi. Al ballottaggio si presentano i due candidati più votati.

Potranno votare per le elezioni Regionali elettrici ed elettori italiani residenti in Toscana o iscritti all'Aire, l'anagrafe dei residenti all'estero.

Oltre 3 milioni di cittadini chiamati alle urne

All’ultima revisione a fine settembre erano 3.007.106 gli elettori iscritti nelle liste (quasi ventiduemila in più rispetto a cinque anni fa), tra cui oltre diciassettimila diciottenni e 203 mila toscani residenti all’estero e iscritti all’Aire (203.242 per la precisione al 30 giugno scorso, pari al 6,75 per cento dell’intero elettorato). Le sezioni elettorali sono 3922 in tutta la Toscana.

Chi sono i candidati alla presidenza della Regione Toscana

Qui il dettaglio sui profili del candidati alla presidenza della Regione Toscana.

