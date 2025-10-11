Incidente tra Treggiaia e Forcoli, due auto coinvolte: estratta una persona dai vigili del fuoco

Incidente questa mattina tra Treggiaia e Forcoli, tra i Comuni di Pontedera e di Palaia. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate lungo la strada provinciale 11, che collega le due frazioni.

Sul posto, poco prima delle 8.30, sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi. I vigili del fuoco hanno estratto una persona dall'abitacolo di una delle due macchine, affidandola al personale sanitario. In seguito le squadre hanno messo in sicurezza le auto e i luoghi del sinistro. La dinamica è in fase di accertamento.

