Incontro annuale Fiab Toscana a Firenze. Un giro in bici anche sulle colline di Montelupo

Sabato 18 e domenica 19 a Firenze si svolgerà Parole&Pedali, l’incontro annuale del coordinamento toscano delle associazioni Fiab.

Sabato si partirà dalla Stazione Centrale di Pisa, biciclette al seguito, con il treno delle 9.09, per unirsi al resto del gruppo e pedalare a Firenze e dintorni.

La mattina ci saranno poi la visita al museo Bartali, a seguire un aperitivo-brunch e nel primo pomeriggio la presentazione della genesi dell’Eroica, la famosa pedalata con bici d’epoca nelle Crete senesi, e la conferenza dell’ing. Marco Giachi "Il ciclismo moderno: materiali, aerodinamica, alimentazione”. Quindi rientro a Firenze, verso il piazzale delle Cascine, dove alle 17, presso il Centro Culturale PARC, ci sarà l’incontro con amministratori, attivisti e operatori economici dedicato alla Ciclovia dell’Arno, di cui a dieci anni dall'inizio della realizzazione continuano a mancare alcuni tratti importanti. Rientro a Pisa con il treno delle 19 o delle 19.28.

Domenica 19, partendo col treno da Pisa alle 8.32 e cambiando a Empoli, verso le 10 si giungerà alla stazione ferroviaria di Montelupo per unirsi al resto del gruppo in un giro in bici attraverso le colline fiorentine fino al Galluzzo, per poi rientrare a Firenze. Il pranzo sarà al sacco e alle 17.28 sarà possibile prendere il treno per Pisa.

Per partecipare all’evento, aperto a tutti, bisogna iscriversi consultando il sito Fiab entro il 14 ottobre e comunicare la propria adesione entro la stessa data anche a Elisa (347 8269433 - elisa@fiabpisa.it) o Rosanna (349 5436802 - rosanna@fiabpisa.it).

