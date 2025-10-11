Lite in strada con coltello e oggetto metallico: denunciati due uomini a Livorno

i carabinieri di Livorno hanno denunciato in stato di libertà due uomini, uno sulla trentina e uno più giovane di origini straniere, con l’accusa di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e getto pericoloso di cose.

L’intervento è scattato in via della Pina d’Oro, dove era stata segnalata una lite tra due persone. All’arrivo dei Carabinieri, entrambi sono stati trovati in stato di alterazione e in forte contrasto per futili motivi. Secondo la ricostruzione, il più anziano avrebbe minacciato l’altro con un coltello, mentre il secondo, reagendo, avrebbe lanciato un oggetto metallico dalla finestra della propria abitazione.

Grazie al tempestivo intervento dell’equipaggio del radiomobile, la situazione è stata riportata alla calma senza feriti. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di un coltello e di una fiocina lunga circa un metro. Entrambi gli uomini sono stati denunciati.

