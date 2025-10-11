Lotta al degrado, osteria di Empoli chiama il sindaco: "Incontro in piazza per trovare insieme soluzioni"

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Lo staff de Il Canto Ghibellino aveva segnalato gravi episodi in piazza Farinata degli Uberti. Ora lancia un appello: "Empoli è di tutti, e solo insieme possiamo ridarle il valore e la serenità che merita"

Insieme, per un dialogo vero su Empoli. È l’appello dello staff dell'Osteria Il Canto Ghibellino, dopo la denuncia dei giorni scorsi dei gravi episodi di degrado avvenuti in piazza Farinata degli Uberti, dove si trova il ristorante.

“Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di vicinanza, solidarietà e condivisione – si legge nella lettera inviata alla redazione di gonews.it – E vogliamo davvero ringraziare ognuno di voi: cittadini, commercianti, amici, persone che come noi amano Empoli e desiderano vederla sicura, viva e accogliente”.

“Proprio grazie a tutto questo affetto – prosegue la lettera – abbiamo pensato che la cosa più bella e utile da fare adesso sia incontrarci di persona, parlare civilmente, e provare a costruire insieme un dialogo concreto e costruttivo”.

Per questo lo staff dell'Osteria Il Canto Ghibellino chiede al sindaco empolese Alessio Mantellassi di poter organizzare un incontro pubblico e gratuito in piazza dei Leoni.

Un incontro “aperto a tutti, senza alcun colore politico, solo con il desiderio comune di confrontarsi e cercare soluzioni reali per la nostra città. Un momento di comunità, di ascolto e di partecipazione. Perché Empoli è di tutti, e solo insieme possiamo ridarle il valore e la serenità che merita”.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
10 Ottobre 2025

Empoli, Antiquari in Centro e Festa della Rete Inclusione: modifiche alla viabilità

Un fine settimana pieno di eventi in centro a Empoli, quello che sta per arrivare. Piazza Farinata degli Uberti in particolare sarà popolata sabato 11 ottobre con Antiquari in Centro [...]

Empoli
Attualità
10 Ottobre 2025

Corso gratuito per tecnico del settore moda a Empoli, open day all'Hub di Pellemoda

Vuoi diventare un esperto dello sviluppo del prodotto moda? Fashion Forward – Crafting Tomorrow’s Icons in Leather è il corso che fa per te, dove imparerai a costruire collezioni per [...]

Empoli
Attualità
10 Ottobre 2025

Progetto WONDERFUL!, il direttore del Museo Novecento in visita a Empoli

Ieri mattina il sindaco di Empoli e l'assessore alla Cultura hanno incontrato il direttore del Museo Novecento di Firenze, Sergio Risaliti, assieme al team che ha seguito il WONDERFUL! Art [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina