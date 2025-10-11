Lotta al degrado, osteria di Empoli chiama il sindaco: "Incontro in piazza per trovare insieme soluzioni"

Insieme, per un dialogo vero su Empoli. È l’appello dello staff dell'Osteria Il Canto Ghibellino, dopo la denuncia dei giorni scorsi dei gravi episodi di degrado avvenuti in piazza Farinata degli Uberti, dove si trova il ristorante.

“Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di vicinanza, solidarietà e condivisione – si legge nella lettera inviata alla redazione di gonews.it – E vogliamo davvero ringraziare ognuno di voi: cittadini, commercianti, amici, persone che come noi amano Empoli e desiderano vederla sicura, viva e accogliente”.

“Proprio grazie a tutto questo affetto – prosegue la lettera – abbiamo pensato che la cosa più bella e utile da fare adesso sia incontrarci di persona, parlare civilmente, e provare a costruire insieme un dialogo concreto e costruttivo”.

Per questo lo staff dell'Osteria Il Canto Ghibellino chiede al sindaco empolese Alessio Mantellassi di poter organizzare un incontro pubblico e gratuito in piazza dei Leoni.

Un incontro “aperto a tutti, senza alcun colore politico, solo con il desiderio comune di confrontarsi e cercare soluzioni reali per la nostra città. Un momento di comunità, di ascolto e di partecipazione. Perché Empoli è di tutti, e solo insieme possiamo ridarle il valore e la serenità che merita”.

