Maxirissa a Marina di Pietrasanta, denunciati 10 giovani

Dieci giovanissimi, ritenuti responsabili di una rissa aggravata avvenuta lo scorso luglio sul litorale versiliese, sono stati denunciati dai carabinieri di Marina di Pietrasanta al termine delle indagini.

L'episodio aveva visto coinvolti diversi giovani nella rissa, scoppiata per futili motivi. Nello scontro molti riportarono lesioni che, in diversi casi, hanno richiesto cure mediche con prognosi anche superiori ai 30 giorni.

I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lucca, hanno esaminato ogni elemento utile, comprese numerose testimonianze, riuscendo a ricostruire la dinamica dei fatti e ad identificare tutti i partecipanti. Al termine delle indagini i coinvolti sono stati denunciati per rissa aggravata.

