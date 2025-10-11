Minaccia un giovane con una pistola giocattolo per rapinarlo: arrestato 15enne a Firenze

Un giovanissimo di 15 anni è stato arrestato a Firenze per rapina aggravata, dopo che si era fatto consegnare la borsa da un giovane minacciato con una pistola risultata giocattolo. È successo a Firenze, nella serata di giovedì 9 ottobre quando i carabinieri hanno rintracciato il minorenne, arrestandolo il flagranza. Secondo quanto ricostruito intorno alle 20, nel parco di San Donato, si sarebbe avvicinato a un ragazzo minacciandolo con una pistola per sottrargli la borsa.

Dopo essersi impossessato del bene si è allontanato, dileguandosi nelle vie limitrofe. I militari, immediatamente allertati, hanno individuato il giovanissimo fermandolo poco dopo. Alla vista della pattuglia avrebbe tentato invano di disfarsi dell'arma, risultata essere un'imitazione priva del tappo rosso. A seguito della perquisizione personale i carabinieri hanno rinvenuto la borsa, restituita al legittimo proprietario. La pistola giocattolo utilizzata per la rapina è stata sequestrata. Il minore è stato condotto presso l'istituto penale per Minorenni di Firenze, a disposizione dell'autorità giudiziaria del Tribunale per i Minorenni di Firenze.

