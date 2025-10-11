Montopoli si prepara alla sua prima Mostra del tartufo bianco: un weekend di festa e gusto

Il borgo di Montopoli si prepara alla festa, accende i fornelli e apparecchia la tavola per il suo re dei boschi. Sta per arrivare la prima "Mostra Mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici di Montopoli", in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025: due giorni tra cibo, talk, musica, show cooking, attività per i più piccoli, in cui saranno protagonisti i sapori del territorio, dal vino all'olio passando dalla pasta, i salumi, i formaggi, il miele, il cioccolato e poi, ovviamente, il tartufo bianco.

Un'altra novità, dopo l'ingresso nell'aprile scorso di Montopoli in Val d'Arno nell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, a cui sono seguite varie iniziative dedicate al pregiato fungo ipogeo, come le passeggiate naturalistiche, d'estate a tema tartufo nero e la più recente sul tartufo bianco che ha aperto questa stagione, oltre alla rassegna enogastronomica con i ristoranti locali.

Ora un nuovo grande passo nel segno del tartufo, con la Mostra Mercato presentata questa mattina ai piedi della Torre di San Matteo, alla presenza della sindaca Linda Vanni, dell'assessore Marzio Gabbanini, delle associazioni, dei produttori e dei ristoratori del territorio che prendono parte alla manifestazione e di cittadini e cittadine.

"Solo pensare che ci sarebbe stata una Mostra Mercato del Tartufo, qualche anno fa avrei detto che sarebbe stato impossibile" dice Vanni. "La mostra nasce per valorizzare i nostri prodotti oltre al tartufo". Ed è frutto di un percorso partito ormai mesi fa: "La prima cosa che abbiamo voluto fare è stata chiedere l'adesione ed essere ammessi all'associazione Città del Tartufo. Oggi ci siamo: per arrivarci non è stato semplice, e ringrazio chi ha lavorato per questo". Un percorso, prosegue la sindaca, che ha aperto a diverse iniziative, già citate, e ora la mostra. "È stata una grande sfida" aggiunge, "grazie agli uffici del Comune per il grande lavoro svolto e all’associazione Arco di Castruccio per il grande appoggio nell’organizzazione dell’iniziativa. Quello che stiamo facendo è per la valorizzazione di Montopoli, delle sue frazioni, per creare un marchio di Montopoli: città accogliente, di pace, che ha i suoi prodotti da valorizzare".

"Un progetto possibile grazie al grande lavoro di tutti – continua Gabbanini -. Un entusiasmo che è cominciato da quando abbiamo ricevuto l’ok per il finanziamento del Ministero dell’agricoltura (di circa 12 mila euro, ndr) e che abbiamo condiviso con tutte quelle realtà che hanno sposato l’iniziativa. Grazie all’Associazione Culturale Arco di Castruccio e Pro Loco, al sostegno di Slow Food, dell'Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi, dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, a Crédite Agricole, fino a Conad, nostro main sponsor. Una mostra con tanti appuntamenti per i bambini e pensata per essere accessibile a tutti. Questa mostra non è solo un evento, ma l'inizio di una tradizione che vogliamo far crescere anno dopo anno". E le prospettive sono buone: "Abbiamo ricevuto tante adesioni, segno che Montopoli aspettava questa iniziativa".

Mostra Mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici di Montopoli: il programma

La mostra aprirà i battenti sabato 25 ottobre alle ore 10.30 con un corteo storico per le vie del centro che partirà da piazza Michele da Montopoli a seguire il taglio del nastro in piazza San Matteo. A partire dalle 12 di sabato e per tutta la due giorni in piazza 2 Giugno saranno visitabili gli stand Tartufi e sapori, mentre piazza San Matteo sarà lo spazio per gli show cooking che vedranno alternarsi laboratori per i più piccoli a grandi chef.

Una cucina all’aria aperta che vedrà ospite anche Gilberto Rossi, patron del Pepenero. In sala Pio XII sarà allestito un punto ristoro aperto a pranzo e a cena, a cura del ristorante Velvet, mentre la sala consiliare sarà il luogo per talk, presentazioni e approfondimenti. Tra gli ospiti dei talk anche il presidente dell’associazione nazionale Città del tartufo, Michele Boscagli, (sabato 25 alle 15.30) e Barbara Nappini, presidente Slow food Italia (sabato 25 ottobre alle 16.30).

L’ingresso è gratuito. Per raggiungere il borgo di Montopoli sarà a disposizione un servizio navetta con fermate a Capanne, Angelica e San Romano ed è previsto un servizio per le persone con ridotta mobilità grazie al sostegno della Misericordia e della Pubblica Assistenza.

Questo l’elenco degli espositori che saranno presenti in piazza 2 Giugno: Savitar, Nacci e Teo per i tartufi. Azienda agricola Bianchi, Vigne in Chianti e cascina Cipressa per i vini, Marianelli per i prodotti di norcineria, Colangelo per il miele, il pastificio Morelli, l’azienda Senti chi capra per i formaggi e il cioccolato di Letizia Capecchi.

