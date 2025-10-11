Nasce a Reggello il Piccolo museo dell’olio e del territorio

Attualità Reggello
E' a Casa Cares con un progetto a cura della Diaconia Valdese

Un Museo che racconta la storia della coltivazione delle olive e della produzione dell’olio, che racconta le trasformazioni della Fattoria dei Graffi e si allarga a comprendere la storia del territorio e della popolazione di quest’area. E’ Il Piccolo museo dell’olio e del territorio  realizzato dalla Diaconia Valdese anche con il sostegno del Ministero del Turismo nell’ambito del turismo sostenibile che si è inaugurato ieri presso Casa Cares a Reggello

Il pomeriggio è stato animato da quattro interventi di professionisti, operatori e operatrici che hanno sottolineato i vari aspetti del fare museo e di quel che serve per fare di un museo un luogo, vivo, partecipato, inclusivo e innovativo che coinvolga sia i turisti che gli abitanti.

Sono intervenuti , dopo l’apertura di Barbara Imbergamo responsabile di Casa Cares, Paola Bertoncini, funzionaria del Ministero della Cultura, Gianni Simonti, giardiniere di Boboli; Alessio Merciai, insegnante e ricercatore; Sara Favout, psicologa ed esperta CAA della Diaconia Valdese e Nicoletta Favout, responsabile dei servizi educativi del Museo valdese di Torre Pellice.

Il Piccolo Museo offre, infatti, uno sguardo nella coltura dell’olio dal passato al presente e permette di riflettere sui cambiamenti e sui temi della sostenibilità ambientale, ma apre anche alle tracce della storia della popolazione e delle relazioni tra proprietari e contadini nella storia.

Il Museo vuole essere un presidio vivo e partecipato nel territorio di Reggello, aperto ai turisti ma con una relazione stretta con scuole ed abitanti per costruire insieme la narrazione del territorio, del passato e del futuro. Un luogo vivo dove riflettere sul territorio e la popolazione.
Proprio per allargare lo sguardo e per coinvolgere abitanti di tutte le età è in corso una raccolta di foto che raccontino Reggello e la sua popolazione i cui primi esemplari sono stati esposti nel museo nel pomeriggio dell’inaugurazione.

La visita si compone di tre tappe attraverso tre diversi locali dell’antica Fattoria, il frantoio, il teatro e la nuova sala espositiva attraverso le quali si ricostruisce la storia a partire dal XVI secolo fino ad oggi.

Il museo è pensato e progettato per accogliere persone adulte, bambine e bambini e propone, su richiesta, laboratori per ragazzi

Per prenotare una visita gratuita scrivere a: info@casacares.it

